Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012
Pro rychlé, hloubkové a šetrné čištění užitkových vozidel: mycí linka užitkových vozidel s jedním kartáčem RBS 6012. Ideální pro vozové parky s až 15 vozidly, jako jsou autobusy, nákladní auta a návěsy.
Majitelé malých vozových parků s až 15 užitkovými vozidly těží z jednoduché manipulace a současně velmi účinných výsledků čištění naší ručně ovládané myčky užitkových vozidel s jedním kartáčem RBS 6012 s připojením 3~/400 V/50 Hz, dvojitým kartáčem hřídele a pevným, svařovaným hliníkovým rámem. Hřídel kartáče je poháněna hnacím motorem se samonatahovacím řetězem, přičemž dvě tryskové trubky integrované v rámu kartáče stroje zajišťují zavlažování kartáče z poloskořepinových segmentů s profilovanými polyetylenovými štětinami. RBS 6012 má 4 snadno otočná kola, která umožňují snadné manévrování a polohování na vozidle. Snadno lze také detekovat obrysy vozidla se sklonem až 10°. Konstrukce systému je zcela odolná proti korozi díky vysoce kvalitním komponentům, jako je nerezové nastavovací kolečko nebo ochrana proti stříkající vodě ze speciálního polyesterového materiálu, měkké distanční pryžové válečky na rámu zajišťují vždy požadovanou vzdálenost od vozidla. Boky, přední a zadní část autobusů, nákladních vozidel nebo dokonce návěsů se čistí rychle, efektivně a šetrně.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavovací koloUmožňuje mechanismus detekce vertikálního obrysu a naklápění. Čelní plochy vozidla s úhly až 10 ° jsou snadno dosažitelné.
Dávkování čisticích prostředkůČisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Ovládací a bezpečnostní rukojeťRotace kartáče podporuje operátora během pohybu systému dopředu. Pokud se rukojeť pustí, rotace kartáče se zastaví.
Lehký hliníkový design
- Extrémně odolný vůči vnějším vlivům.
- Plášť spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolečka
- Vynikající manévrovatelnost a dobrá stabilita.
- Vysoká směrová stabilita během mytí vozidla.
Specifikace
Technické údaje
|Výška zařízení (mm)
|3810
|Mycí výška (mm)
|3645
|Požadavek na mycí místo (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Počet fází (Ph)
|3
|Frekvence (Hz)
|50
|Napětí (V)
|400
Obsah balení
- Zařízení - spínací skříň
- Kola, standardní výška
Vybavení
- Počet mycích kartáčů: 1 Kusy
- Individuální kartáčové vybavení
- Šikmé nivelační zařízení s nastavovacím kolečkem
- Řídicí kola: 4 Kusy
- Opěrná kola: 2 Kusy
Oblasti použití
- Pro ručně ovládané celoplošné čištění užitkových vozidel