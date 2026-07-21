Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012

Pro rychlé, hloubkové a šetrné čištění užitkových vozidel: mycí linka užitkových vozidel s jedním kartáčem RBS 6012. Ideální pro vozové parky s až 15 vozidly, jako jsou autobusy, nákladní auta a návěsy.

Majitelé malých vozových parků s až 15 užitkovými vozidly těží z jednoduché manipulace a současně velmi účinných výsledků čištění naší ručně ovládané myčky užitkových vozidel s jedním kartáčem RBS 6012 s připojením 3~/400 V/50 Hz, dvojitým kartáčem hřídele a pevným, svařovaným hliníkovým rámem. Hřídel kartáče je poháněna hnacím motorem se samonatahovacím řetězem, přičemž dvě tryskové trubky integrované v rámu kartáče stroje zajišťují zavlažování kartáče z poloskořepinových segmentů s profilovanými polyetylenovými štětinami. RBS 6012 má 4 snadno otočná kola, která umožňují snadné manévrování a polohování na vozidle. Snadno lze také detekovat obrysy vozidla se sklonem až 10°. Konstrukce systému je zcela odolná proti korozi díky vysoce kvalitním komponentům, jako je nerezové nastavovací kolečko nebo ochrana proti stříkající vodě ze speciálního polyesterového materiálu, měkké distanční pryžové válečky na rámu zajišťují vždy požadovanou vzdálenost od vozidla. Boky, přední a zadní část autobusů, nákladních vozidel nebo dokonce návěsů se čistí rychle, efektivně a šetrně.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012: Nastavovací kolo
Nastavovací kolo
Umožňuje mechanismus detekce vertikálního obrysu a naklápění. Čelní plochy vozidla s úhly až 10 ° jsou snadno dosažitelné.
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012: Dávkování čisticích prostředků
Dávkování čisticích prostředků
Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012: Ovládací a bezpečnostní rukojeť
Ovládací a bezpečnostní rukojeť
Rotace kartáče podporuje operátora během pohybu systému dopředu. Pokud se rukojeť pustí, rotace kartáče se zastaví.
Lehký hliníkový design
  • Extrémně odolný vůči vnějším vlivům.
  • Plášť spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolečka
  • Vynikající manévrovatelnost a dobrá stabilita.
  • Vysoká směrová stabilita během mytí vozidla.
Specifikace

Technické údaje

Výška zařízení (mm) 3810
Mycí výška (mm) 3645
Požadavek na mycí místo (mm) 4620 x 1700 x 1500
Počet fází (Ph) 3
Frekvence (Hz) 50
Napětí (V) 400

Obsah balení

  • Zařízení - spínací skříň
  • Kola, standardní výška

Vybavení

  • Počet mycích kartáčů: 1 Kusy
  • Individuální kartáčové vybavení
  • Šikmé nivelační zařízení s nastavovacím kolečkem
  • Řídicí kola: 4 Kusy
  • Opěrná kola: 2 Kusy
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6012
Oblasti použití
  • Pro ručně ovládané celoplošné čištění užitkových vozidel
Čisticí prostředky