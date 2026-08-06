Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy
Portálová myčka Klean!Star je díky rozsáhlým možnostem vybavení dokonalým řešením pro maximální efektivitu a hospodárnost vašeho pracoviště.
Díky různým šířkám průjezdu je naše portálová myčka Klean!Star vhodná pro mytí vozidel různých velikostí a šířek. Lineární myčka kol s nůžkovým mechanismem detekuje vozidla, i když nejsou uprostřed. Pro optimální detekci obrysů vozidla jsou boční kartáče nakloněny nebo zablokovány až o 15° - pro vynikající výsledky mytí horních částí vozidla i prahů. Třístupňový vysoušeč K!Dry s celoplošným sušením zajišťuje dokonalý výsledek sušení bez nežádoucího odkapávání. Zážitek z mytí doplňují přizpůsobené vysokotlaké možnosti, efektivní čisticí a pečující programy, stejně jako výkonný a účinný mycí prostředek Kärcher Klear!Line.
Charakteristické znaky a výhody
K!Design – Výrazný design, pokročilá technologieK dispozici buď v designu Kärcher nebo v individuální preferované barvě.
K!Dry – Perfektní všestranné sušeníVýkonná 85stupňová 3stupňová sušička bez nežádoucího odkapávání. Pro univerzální použití.
Rozšířená šíře průjezdu u zrcátek a kolVíce prostoru pro bezpečné a komfortní umístění vozidla. Vhodná pro vozidla nejrůznějších rozměrů.
Integrovaná funkce úspory vody
- Chrání cenné zdroje.
- Snižuje provozní náklady.
Inteligentní koncept rámu
- Pro bezpečnou a časově nenáročnou montáž zařízení.
- Nižší náklady na montáž.
Specifikace
Technické údaje
|Mycí výška (mm)
|2100 - 2900
|Průjezdní šířka (mm)
|2450 / 2600
|Přípojka čerstvé vody objem (l/min)
|80
|Přípojka čerstvé vody tlak (bar)
|4
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Počet fází (Ph)
|3
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Podsvícené dveře
- Mycí jednotka kol s nastavením výšky
Oblasti použití
- Portálová myčka Klean!Star pro automatické mytí vozidel