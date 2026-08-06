Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy

Portálová myčka Klean!Star je díky rozsáhlým možnostem vybavení dokonalým řešením pro maximální efektivitu a hospodárnost vašeho pracoviště.

Díky různým šířkám průjezdu je naše portálová myčka Klean!Star vhodná pro mytí vozidel různých velikostí a šířek. Lineární myčka kol s nůžkovým mechanismem detekuje vozidla, i když nejsou uprostřed. Pro optimální detekci obrysů vozidla jsou boční kartáče nakloněny nebo zablokovány až o 15° - pro vynikající výsledky mytí horních částí vozidla i prahů. Třístupňový vysoušeč K!Dry s celoplošným sušením zajišťuje dokonalý výsledek sušení bez nežádoucího odkapávání. Zážitek z mytí doplňují přizpůsobené vysokotlaké možnosti, efektivní čisticí a pečující programy, stejně jako výkonný a účinný mycí prostředek Kärcher Klear!Line.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy: K!Design – Výrazný design, pokročilá technologie
K!Design – Výrazný design, pokročilá technologie
K dispozici buď v designu Kärcher nebo v individuální preferované barvě.
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy: K!Dry – Perfektní všestranné sušení
K!Dry – Perfektní všestranné sušení
Výkonná 85stupňová 3stupňová sušička bez nežádoucího odkapávání. Pro univerzální použití.
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy: Rozšířená šíře průjezdu u zrcátek a kol
Rozšířená šíře průjezdu u zrcátek a kol
Více prostoru pro bezpečné a komfortní umístění vozidla. Vhodná pro vozidla nejrůznějších rozměrů.
Integrovaná funkce úspory vody
  • Chrání cenné zdroje.
  • Snižuje provozní náklady.
Inteligentní koncept rámu
  • Pro bezpečnou a časově nenáročnou montáž zařízení.
  • Nižší náklady na montáž.
Specifikace

Technické údaje

Mycí výška (mm) 2100 - 2900
Průjezdní šířka (mm) 2450 / 2600
Přípojka čerstvé vody objem (l/min) 80
Přípojka čerstvé vody tlak (bar) 4
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Počet fází (Ph) 3
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Podsvícené dveře
  • Mycí jednotka kol s nastavením výšky
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy
Mycí linka CW3 3 Klean!Star portálová mycí linka pro osobní vozy
Oblasti použití
  • Portálová myčka Klean!Star pro automatické mytí vozidel
Příslušenství
Čisticí prostředky