SB-vysavače & přístroje do obslužného prostoru
Samoobslužné vysavače a mycí zařízení Kärcher zvyšují atraktivitu vaší provozovny a zajišťují dodatečné příjmy.
Nejvyšší výkon pro interiér: samoobslužné vysavače Kärcher
Samoobslužné vysavače Kärcher spojují přátelskost pro uživatele a hospodárnost ve všech výkonnostních třídách. Modely vyhoví každému požadavku, jsou bezúdržbové a zaručují spokojené zákazníky.
Základní model: Kärcher SB V1 Eco
S vynikající technologií čištění filtru a atraktivním poměrem ceny a výkonu je kompaktní vysavač SB V1 Eco ideálním řešením pro čerpací stanice, autosalony, vozové parky a autoservisy.
Klasika: Samoobslužný vysavač Kärcher Mono/Duo
Samoobslužné vysavače Mono/Duo se vyznačují vysokým výkonem čištění a robustností. Všechny modely dodáváme v různých výkonnostních třídách a všech variantách na jedno nebo trojfázové napájení.
Spolehlivá ochrana
Speciální přístavek chrání sací hadici před deštěm a nečistotami.
Konstantní sací výkon
S technologií Tact se filtr sám čistí a garantuje tak konstantní sací výkon.
Individuální barevné provedení
Všechny vysavače dodáváme v barvách RAL nebo v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli.
Různé možnosti platby
Jednoduchá funkce placení žetony nebo mincemi.
Vysávání interiéru auta – snadno a hladce
Centrální vysavač integruje pohon, filtr a řízení do podoby jediné kompaktní jednotky. Nejmodernější technika poskytuje mimořádně dobrý výsledek vysávání při nízkých nákladech. Pro provozovatele je podstatný především spolehlivý provoz s nízkými náklady na údržbu. Osvědčené a pro trvalý provoz navržené součásti snižují četnost závad až na v podstatě nulovou hodnotu. Stále přesný sací výkon přináší uživatelům úsporu času přispívající k jejich následné spokojenosti.
Optimální přizpůsobení výkonu
Odstředivý kompresor s inteligentním zařízením zaručuje konstantně silný sací výkon. Moderní koncepce pohonu snižuje současně spotřebu energie na nezbytné minimum.
Easy-to-use & easy-to-operate
Vhodit minci a pustit se do práce – intuitivní koncepce ovládání a manipulace zajišťuje pohodlné dosažení požadovaného výsledku vysávání. Centrální, dobře přístupné místo pro údržbu šetří čas a peníze při jejím každodenním provádění. Shora vedená sací hadice poskytuje nejlepší přístup až do nejskrytějších záhybů vozidla.
Integrace různorodých součástí
Centrální součásti jsou upevněny na stojanu. Podle potřeby je možné ho dodávat s opláštěním, nebo bez něj. Počet vysávacích míst je přizpůsoben podle přání zákazníka a poskytuje nejvyšší možnou flexibilitu.
S nenáročnou údržbou
Díky automatickému čištění filtru je zařízení nenáročné na údržbu a spolehlivé ve svém provozu. Obtokové vedení zajišťuje dodatečné proudění vzduchu do potrubí, čímž vzniká samočisticí efekt.