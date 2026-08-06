Parní čistič SGV 8/5
Uživatelsky přívětivý vysavač SGV 8/5 je parní čistič a vysavač na mokré vysávání v jednom. Nabízí sedm provozních režimů, informativní displej a bohaté příslušenství.
Snadno použitelný parní vysavač SGV 8/5 dosahuje působivých výsledků čištění díky vysokému tlaku páry (8 barů), teplotě horké vody přibližně 70 °C a třístupňové regulaci průtoku páry. Čištění je šetrné k životnímu prostředí a zcela bez použití chemikálií. Praktická samočisticí funkce SGV 8/5 zaručuje trvalou hygienickou čistotu. Další výraznou výhodou stroje je snadná a pohodlná obsluha, například prostřednictvím displeje zobrazujícího provozní stav a případná servisní/chybová hlášení. Sedm různých provozních režimů páry/vysávání lze snadno a rychle zvolit pomocí otočného přepínače EASY Operation, zatímco ergonomická parní/odsávací pistole umožňuje během provozu přímo a flexibilně ovládat průtok páry, režim oplachování a funkci vysávání. Díky energeticky úspornému režimu eco!efficiency se sníženou hlučností je vhodný i pro práci v místech citlivých na hluk. Rozsáhlý sortiment příslušenství je uložen přímo na stroji a je chráněn před znečištěním, což znamená, že je vždy po ruce, aniž byste jej museli hledat.
Charakteristické znaky a výhody
Trvalý a vynikající čisticí výkon
Otočný přepínač EASY Operation se sedmi provozními režimy
Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Praktický displej
Režim eco!efficiency
Třístupňová regulace průtoku páry
Integrované uložení příslušenství
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
Ergonomický a snadno přenosný
Specifikace
Technické údaje
|Tlak páry (bar)
|max. 8
|Topný výkon (W)
|3000
|Doba zahřívání (min) (min)
|7
|Teplota kotle (°C)
|max. 173
|Teplota horké vody (°C)
|70 - 173
|Nádrž na čerstvou vodu (l)
|5,6
|Nádrž na odpadní vodu (l)
|5
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 50
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|40
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|48
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Vypínač, režim studené vody/odsávání, režim eco!efficiency, režim páry/horké vody/studené vody/odsávání, funkce studeného oplachu zařízení, režim pracího prostředku/odsávání, funkce samočištění zařízení.
Obsah balení
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Parní sací trubky: 2 Kusy, 505 mm
- Podlahová hubice: 300 mm
- Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí: 4 m
- Pryžový pásek ruční trysky: 150 mm
- Pryžová lišta podlahové hubice: 300 mm
- Ruční hubice: 150 mm
- Detail trysky/adaptéru pro štěrbinovou hubici: 185 mm
- Prodloužení pro trysku s bodovým paprskem: 140 mm
- Trojúhelníková hubice pro ruční/podlahové čištění rohů
- Malý kulatý kartáč, nerezová ocel: 1 Kusy
- Malý kulatý kartáček, mosaz: 1 Kusy
- Malý kulatý kartáč, Pekalon (černý): 1 Kusy
- Madlo
- Úložný prostor pro příslušenství (vyjímatelný)
Vybavení
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Bydlení: Ušlechtilá ocel
- Integrované uložení síťového kabelu
- Displej
- EASY Operation otočný přepínač: se sedmi provozními režimy
- Regulace množství páry: na rukojeti (tříkrokový)
- Bezpečnostní zámek na parní pistoli
Videa
Oblasti použití
- Odolná špína, skvrny a mastnota
- Obklady, keramické podlahy a jiné tvrdé povrchy
- Kování, pracovní plochy a povrchy z nerezové oceli
- Okenní skla, skleněné dveře, skleněné povrchy a zrcadla.
- Látky a čalouněný nábytek
- Čištění interiéru vozidla
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SGV 8/5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.