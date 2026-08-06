Parní čistič SGV 8/5

Uživatelsky přívětivý vysavač SGV 8/5 je parní čistič a vysavač na mokré vysávání v jednom. Nabízí sedm provozních režimů, informativní displej a bohaté příslušenství.

Snadno použitelný parní vysavač SGV 8/5 dosahuje působivých výsledků čištění díky vysokému tlaku páry (8 barů), teplotě horké vody přibližně 70 °C a třístupňové regulaci průtoku páry. Čištění je šetrné k životnímu prostředí a zcela bez použití chemikálií. Praktická samočisticí funkce SGV 8/5 zaručuje trvalou hygienickou čistotu. Další výraznou výhodou stroje je snadná a pohodlná obsluha, například prostřednictvím displeje zobrazujícího provozní stav a případná servisní/chybová hlášení. Sedm různých provozních režimů páry/vysávání lze snadno a rychle zvolit pomocí otočného přepínače EASY Operation, zatímco ergonomická parní/odsávací pistole umožňuje během provozu přímo a flexibilně ovládat průtok páry, režim oplachování a funkci vysávání. Díky energeticky úspornému režimu eco!efficiency se sníženou hlučností je vhodný i pro práci v místech citlivých na hluk. Rozsáhlý sortiment příslušenství je uložen přímo na stroji a je chráněn před znečištěním, což znamená, že je vždy po ruce, aniž byste jej museli hledat.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SGV 8/5: Trvalý a vynikající čisticí výkon
Trvalý a vynikající čisticí výkon
Parní čistič SGV 8/5: Otočný přepínač EASY Operation se sedmi provozními režimy
Otočný přepínač EASY Operation se sedmi provozními režimy
Parní čistič SGV 8/5: Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Praktický displej
Režim eco!efficiency
Třístupňová regulace průtoku páry
Integrované uložení příslušenství
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
Ergonomický a snadno přenosný
Specifikace

Technické údaje

Tlak páry (bar) max. 8
Topný výkon (W) 3000
Doba zahřívání (min) (min) 7
Teplota kotle (°C) max. 173
Teplota horké vody (°C) 70 - 173
Nádrž na čerstvou vodu (l) 5,6
Nádrž na odpadní vodu (l) 5
Délka kabelu (m) 7,5
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 50
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 40
Hmotnost včetně obalu (kg) 48
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Vypínač, režim studené vody/odsávání, režim eco!efficiency, režim páry/horké vody/studené vody/odsávání, funkce studeného oplachu zařízení, režim pracího prostředku/odsávání, funkce samočištění zařízení.

Obsah balení

  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Parní sací trubky: 2 Kusy, 505 mm
  • Podlahová hubice: 300 mm
  • Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí: 4 m
  • Pryžový pásek ruční trysky: 150 mm
  • Pryžová lišta podlahové hubice: 300 mm
  • Ruční hubice: 150 mm
  • Detail trysky/adaptéru pro štěrbinovou hubici: 185 mm
  • Prodloužení pro trysku s bodovým paprskem: 140 mm
  • Trojúhelníková hubice pro ruční/podlahové čištění rohů
  • Malý kulatý kartáč, nerezová ocel: 1 Kusy
  • Malý kulatý kartáček, mosaz: 1 Kusy
  • Malý kulatý kartáč, Pekalon (černý): 1 Kusy
  • Madlo
  • Úložný prostor pro příslušenství (vyjímatelný)

Vybavení

  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Bydlení: Ušlechtilá ocel
  • Integrované uložení síťového kabelu
  • Displej
  • EASY Operation otočný přepínač: se sedmi provozními režimy
  • Regulace množství páry: na rukojeti (tříkrokový)
  • Bezpečnostní zámek na parní pistoli
Parní čistič SGV 8/5
Parní čistič SGV 8/5

Videa

Oblasti použití
  • Odolná špína, skvrny a mastnota
  • Obklady, keramické podlahy a jiné tvrdé povrchy
  • Kování, pracovní plochy a povrchy z nerezové oceli
  • Okenní skla, skleněné dveře, skleněné povrchy a zrcadla.
  • Látky a čalouněný nábytek
  • Čištění interiéru vozidla
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SGV 8/5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.