Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 je nejmenší průmyslový vysavač v řadě IVR-L. Je ideální pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovoobráběcím průmyslu.
S výkonem motoru 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 základním modelem pro vysávání kapalin a/nebo třísek. IVR-L 65/12-1 je nejmenší vysavač kapalin v řadě IVR-L. Tento vysoce kvalitní vysavač je ideální pro vysávání a oddělování malého množství kapalin a pevných látek. Například chladicí kapaliny, mazací emulze, vody nebo oleje s kovovými třískami. Třísky lze sbírat do koše na třísky. Vysátá kapalina se vrací zpět do okruhu pomocí odtokové hadice. Hladina naplnění je vždy jasně viditelná na odtokové hadici. Otočné připojení hadice o 360° na sací hlavě usnadňuje vysávání ve všech směrech, aniž by se sací hadice zamotala. Integrovaná mechanická plováková regulace chrání turbíny vysavače před vlhkostí. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Vybaveno tichým motorem ventilátoru
- Velmi kompaktní a ovladatelný stroj s motorem ventilátoru.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,25
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|38
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|38,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|39,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|718 x 526 x 1000
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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