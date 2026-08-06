Průmyslový vysavač IVR-B 50/30
Prostorově úsporná vestavná jednotka: průmyslové vakuum IVR-B 50/30 s odolným dmychadlem s bočním kanálem a kartušovým filtrem pro (kovové) hobliny, zbytky lisu a hrubý prach.
Vestavná jednotka IVR-B 50/30 je kompaktní průmyslový vysavač s nízkou výškou - ideální pro přímou instalaci v kovozpracujícím a plastikářském průmyslu. Díky zaměření na základní vakuové prvky zaujme stroj extrémně jednoduchou manipulací a údržbou. Odolné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje nepřetržité používání bez jakýchkoli kompromisů, např. ve výrobních linkách. S kartušovým filtrem v krytu nádoby je stroj ideální pro vysávání hoblin, zbytků lisu a hrubého prachu. Robustní kontejner vyrobený z lakovaného ocelového plechu je navržen speciálně pro průmyslové použití. Integrovaný tlumič hluku snižuje hladinu hluku na příjemné minimum.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní rozměrySnadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Samostatně stojící nerezová sběrná nádobaSběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníKompaktní stroj se jmenovitým příkonem 3 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
- Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|50
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|70
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|70,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|835 x 715 x 570
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