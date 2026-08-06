Průmyslový vysavač IVR-B 50/30

Prostorově úsporná vestavná jednotka: průmyslové vakuum IVR-B 50/30 s odolným dmychadlem s bočním kanálem a kartušovým filtrem pro (kovové) hobliny, zbytky lisu a hrubý prach.

Vestavná jednotka IVR-B 50/30 je kompaktní průmyslový vysavač s nízkou výškou - ideální pro přímou instalaci v kovozpracujícím a plastikářském průmyslu. Díky zaměření na základní vakuové prvky zaujme stroj extrémně jednoduchou manipulací a údržbou. Odolné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje nepřetržité používání bez jakýchkoli kompromisů, např. ve výrobních linkách. S kartušovým filtrem v krytu nádoby je stroj ideální pro vysávání hoblin, zbytků lisu a hrubého prachu. Robustní kontejner vyrobený z lakovaného ocelového plechu je navržen speciálně pro průmyslové použití. Integrovaný tlumič hluku snižuje hladinu hluku na příjemné minimum.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30: Kompaktní rozměry
Kompaktní rozměry
Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji. Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace. Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30: Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba
Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje. Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 3 kW pro vysávání pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a malého množství prachu až do třídy prachu M.
  • Velmi přehledné a kompaktní provedení filtru.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 50
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 72
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 70
Hmotnost včetně obalu (kg) 70,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 835 x 715 x 570
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30
Průmyslový vysavač IVR-B 50/30

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