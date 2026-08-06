Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te H
Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te H s garantovanou účinností filtrace 99,995 %. Ideální pro vysávání vysoce nebezpečného a karcinogenního prachu (třída prachu H).
Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te H přesvědčí plochým skládaným filtrem HEPA-H 13 ze sklolaminátu. To umožňuje jeho použití pro odsávání vysoce nebezpečných a karcinogenních druhů prachu prachové třídy H, jako je azbest, olovo a plísně, které vznikají v dílnách a ještě více na stavbách při renovačních pracích. Vysavač zaručuje účinnost filtrace 99,995 % a odsávání jemného prachu pomocí výkonné turbíny probíhá lehce. Díky integrované zásuvce pro el. nářadí s automatickým startem a antistatickým systémem (s vodivým příslušenstvím) je ideální pro odsávání přímo z elektrického nářadí vytvářejícího prach. Vysavač lze díky vysokému sacímu výkonu použít pro širokou škálu aplikací: brusné a renovační práce, montážní nebo instalační práce, odstraňování kapalin nebo odsávání ze strojů a systémů. Protože má vysavač odolný pogumovaný napájecí kabel, je ideální pro použití při stavebních pracích a na rekonstrukcích.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečnostní vysavač s třídou prachu HÚčinnost filtrace 99,995 %. Elektronické sledování objemového průtoku. Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Licencováno na snižování emisí azbestuBezpečnostní vysavač třídy prachu H. Úspěšně prošel dodatečným testem na azbest. Testováno podle TRGS 519 (Technické pravidlo pro nebezpečné látky) pro Německo.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvímZvýšená bezpečnost uživatele. Odvod elektrostatického náboje. Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Plochý skládaný filtr HEPA-13 vyrobený ze sklolaminátu
- Odstraňuje nebezpečný prach, hrubé nečistoty a tekutiny.
- Filtr je testován v souladu s EN 60335-2-69 a EN 1822.
- Druhy prachu v prachové třídě H: použijte sadu bezpečnostních filtrů.
Poloautomatické čištění filtru Ap
- Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka.
- Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon.
- Vede k úspoře času a delší životnosti filtru.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí lze snadno připojit k vysavači.
- Bezproblémový provoz díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Úspora energie: automatické vypnutí vysavače.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
- Napájecí kabel a hadice jsou bezpečně připojeny pro přepravu.
- Pro sací hadice různých délek a průměrů.
- Časově úsporná konstrukce a prodloužená životnost napájecího kabelu.
Odnímatelný kryt filtru.
- Plochý skládaný filtr: rychlejší a snadnější čištění.
- Pravidelné čištění: prodloužená životnost filtru.
- Zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Integrované uložení příslušenství
- Protiztrátové uložení pro přepravu.
- Časově úsporný design: příslušenství je rychle po ruce
- Prostorově úsporný design: není potřeba žádný další úložný prostor.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obsah balení
- Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Koleno: elektricky vodivý
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: HEPA-13 (H13)
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
- Třída prachu: H
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Pro odsávání prachu z menších elektrických nástrojů
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
- Pro montážní a instalační práce
- Pro odsávání ze strojů a systémů
- Použití na stavbách a v dílnách
- Pro odstranění azbestu, olova, plísní, bakterií atd.
- Pro aplikace ve stavebnictví, zdravotnictví, laboratořích nebo průmyslu
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap Te H
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.