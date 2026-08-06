Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M
Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pro třídu prachu M. Elektricky vodivé příslušenství jej předurčuje k vysávání jemného prachu na stavbách a v dílnách.
NT 30/1 Ap Te M spolehlivě a bezpečně odstraňuje všechny druhy jemného prachu vznikajícího na stavbách a v dílnách. Kompaktní vysavač s poloautomatickým čištěním filtru má plochý skládaný filtr „Wet & Dry“ odolný proti vlhkosti z materiálu PES pro vysávání jemného prachu, kapalin a hrubých nečistot prachové třídy M a zaručuje účinnost filtrace 99,9 procent. Integrovaná zásuvka pro el. nářadí s automatickým startem a kompletní antistatický systém (s vodivým příslušenstvím) činí vysavač ideální pro vysávání přímo z elektrického nářadí vytvářejícího prach. Obsluha stroje je mimořádně snadná, protože nejdůležitější nastavení se nastavují pomocí centrálního otočného přepínače. Prvotřídní sací výkon umožňuje široké použití: brusné práce, montážní a instalační práce, odstraňování kapalin nebo odsávání ze strojů a systémů.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečnostní vysavač prachu třídy MÚčinnost filtrace 99,9 %. Elektronické sledování objemového průtoku. Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Poloautomatické čištění filtru ApOptimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvímZvýšená bezpečnost uživatele. Odvod elektrostatického náboje. Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
- Certifikováno pro třídu prachu M. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
- Materiál PES filtru: odolný proti hnilobě a odolný proti opotřebení.
- Ideální pro kapaliny, jemný prach a hrubé nečistoty.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
- Napájecí kabel a hadice jsou bezpečně připojeny pro přepravu.
- Pro sací hadice různých délek a průměrů.
- Úspora času a delší životnost napájecího kabelu.
Odnímatelný kryt filtru.
- Plochý skládaný filtr: rychleji a snadněji se čistí.
- Pravidelné čištění: delší životnost filtru.
- Zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Integrované uložení příslušenství
- Protiztrátové uložení pro přepravu.
- Časově úsporný design: příslušenství je rychle po ruce.
- Prostorově úsporný design: není potřeba žádný další úložný prostor.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Třída prachu bezpečnostního vysavače M: všechny aplikace na jemný prach
- Pro odsávání prachu z menších elektrických nástrojů
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
- Pro montážní a instalační práce
- Pro odsávání ze strojů a systémů
- Použití na stavbách a v dílnách
- Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap Te M
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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