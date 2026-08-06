Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M

Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te M certifikovaný pro třídu prachu M. Elektricky vodivé příslušenství jej předurčuje k vysávání jemného prachu na stavbách a v dílnách.

NT 30/1 Ap Te M spolehlivě a bezpečně odstraňuje všechny druhy jemného prachu vznikajícího na stavbách a v dílnách. Kompaktní vysavač s poloautomatickým čištěním filtru má plochý skládaný filtr „Wet & Dry“ odolný proti vlhkosti z materiálu PES pro vysávání jemného prachu, kapalin a hrubých nečistot prachové třídy M a zaručuje účinnost filtrace 99,9 procent. Integrovaná zásuvka pro el. nářadí s automatickým startem a kompletní antistatický systém (s vodivým příslušenstvím) činí vysavač ideální pro vysávání přímo z elektrického nářadí vytvářejícího prach. Obsluha stroje je mimořádně snadná, protože nejdůležitější nastavení se nastavují pomocí centrálního otočného přepínače. Prvotřídní sací výkon umožňuje široké použití: brusné práce, montážní a instalační práce, odstraňování kapalin nebo odsávání ze strojů a systémů.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M: Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
Účinnost filtrace 99,9 %. Elektronické sledování objemového průtoku. Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M: Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru Ap
Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M: Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
Zvýšená bezpečnost uživatele. Odvod elektrostatického náboje. Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
  • Certifikováno pro třídu prachu M. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
  • Materiál PES filtru: odolný proti hnilobě a odolný proti opotřebení.
  • Ideální pro kapaliny, jemný prach a hrubé nečistoty.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
  • Napájecí kabel a hadice jsou bezpečně připojeny pro přepravu.
  • Pro sací hadice různých délek a průměrů.
  • Úspora času a delší životnost napájecího kabelu.
Odnímatelný kryt filtru.
  • Plochý skládaný filtr: rychleji a snadněji se čistí.
  • Pravidelné čištění: delší životnost filtru.
  • Zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Integrované uložení příslušenství
  • Protiztrátové uložení pro přepravu.
  • Časově úsporný design: příslušenství je rychle po ruce.
  • Prostorově úsporný design: není potřeba žádný další úložný prostor.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 70
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 560

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Třída prachu: M
  • Materiál nádrže: Plast
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te M

Videa

Oblasti použití
  • Třída prachu bezpečnostního vysavače M: všechny aplikace na jemný prach
  • Pro odsávání prachu z menších elektrických nástrojů
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
  • Pro montážní a instalační práce
  • Pro odsávání ze strojů a systémů
  • Použití na stavbách a v dílnách
  • Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap Te M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.