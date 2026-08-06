Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M bezpečně a spolehlivě odstraňuje jemný prach třídy prachu M, který se často vyskytuje na stavbách. Kompaktní vysavač na mokro-suché vysávání s 30litrovou nádobou.
Na stavbách a v dílnách každý den vzniká nebezpečný jemný prach všeho druhu. Náš kompaktní mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M díky svému novému plně automatickému systému čištění filtru odstraňuje bezprecedentní množství jemného prachu a zároveň zaručuje účinnost filtrace 99,9 procent. Disponuje plochým skládaným filtrem „Wet & Dry“ odolným proti vlhkosti z materiálu PES vláken pro vysávání jemného prachu, tekutin a hrubých nečistot prachové třídy M. Čištění filtru a sací výkon po celou dobu monitoruje a reguluje elektronika řízená senzory. Zařízení je zvláště vhodné pro přímé vysávání z elektrického nářadí vytvářejícího prach díky integrované zásuvce stroje s automatickým spouštěním a také kompletnímu antistatickému systému (vč. vodivého příslušenství). Prach již usazený na podlaze nebo strojích lze bez námahy a zcela vysát do robustní 30litrové nádoby s kovovými kolečky a nárazníkem pomocí nově vyvinutého příslušenství, které je vždy bezpečně uloženo na stroji.
Charakteristické znaky a výhody
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|18,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
- Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te Basic M
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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