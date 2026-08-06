Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M

NT 30/1 Tact Te Basic M bezpečně a spolehlivě odstraňuje jemný prach třídy prachu M, který se často vyskytuje na stavbách. Kompaktní vysavač na mokro-suché vysávání s 30litrovou nádobou.

Na stavbách a v dílnách každý den vzniká nebezpečný jemný prach všeho druhu. Náš kompaktní mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M díky svému novému plně automatickému systému čištění filtru odstraňuje bezprecedentní množství jemného prachu a zároveň zaručuje účinnost filtrace 99,9 procent. Disponuje plochým skládaným filtrem „Wet & Dry“ odolným proti vlhkosti z materiálu PES vláken pro vysávání jemného prachu, tekutin a hrubých nečistot prachové třídy M. Čištění filtru a sací výkon po celou dobu monitoruje a reguluje elektronika řízená senzory. Zařízení je zvláště vhodné pro přímé vysávání z elektrického nářadí vytvářejícího prach díky integrované zásuvce stroje s automatickým spouštěním a také kompletnímu antistatickému systému (vč. vodivého příslušenství). Prach již usazený na podlaze nebo strojích lze bez námahy a zcela vysát do robustní 30litrové nádoby s kovovými kolečky a nárazníkem pomocí nově vyvinutého příslušenství, které je vždy bezpečně uloženo na stroji.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M: Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 18,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Obsah balení

  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
  • Třída prachu: M
  • Materiál nádrže: Plast
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Basic M

Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
  • Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te Basic M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.