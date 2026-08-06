Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te H ACD
Díky garantované účinnosti filtrace 99,995 % a certifikaci ACD je tento mokro-suchý vysavač první volbou, pokud jde o odstraňování nebezpečného prachu třídy H.
Při rekonstrukcích starých budov se často uvolňuje azbest a další nebezpečné a karcinogenní látky, které je nutné okamžitě odstranit. NT 30/1 Tact Te H ACD je pro tento účel ideální vysavač na mokro-suché vysávání. Je testován a schválen podle nové normy ACD v souladu s normou IEC 60335-2-69:2021 pro vysávání hořlavého prachu a pro třídu prachu H. Jeho kompaktní a mobilní konstrukce je ideální pro práce, kde je potřeba vysávat na více různých místech. Díky čistitelnému plochému skládanému filtru Safety/HEPA lze nebezpečný prach bezpečně zachytit v bezpečnostním filtračním sáčku nebo v PE sáčku na odpad, zatímco velké množství méně nebezpečného prachu lze vysát přímo do nádoby. Systém čištění filtru Tact řízený senzory zajišťuje konzistentně vysoký sací výkon tím, že udržuje filtry neustále čisté. Praktická zásuvka s automatickým spuštěním a antistatický systém s el. vodivým příslušenstvím doplňují chytrý koncept naší ACD zásuvky NT 30/1 Tact Te H s automatickým spuštěním. Plně antistatické provedení včetně vodivého příslušenství doplňuje chytrý koncept naší NT 30/1 Tact Te H.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filterPřímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 %. Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.
Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.
Certifikace ACDSchváleno pro vysávání hořlavého prachu. Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnost uživatele.
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Bezpečnostní vysavač s třídou prachu H
- Účinnost filtrace 99,995 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr
- Certifikováno pro třídu prachu H. Stupeň odlučování prachu: 99,995 %.
- Vláknitý materiál PES s dvojitým povlakem PTFE: odolný vůči hnilobě a vlhkosti.
- Ideální pro vysávání tekutin, jemného prachu a hrubých nečistot.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PTFE HEPA
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Schválení pro odstraňování azbestu v souladu s německou normou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci TRGS 519.
- Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te H ACD
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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