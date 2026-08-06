Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Ideální volba pro vysávání velkého množství dřevěného prachu: náš vysavač s filtrem na dřevo, senzorem řízeným systémem čištění filtru Tact, 40 l nádobou a certifikací ACD.
Velké množství dřevěného prachu a vláknitého prachu rychle vede k ucpání konvenčních filtračních systémů – s NT 40/1 Tact Te M ACD to již není problém. Kompaktní vysavač na mokro-suché vysávání byl speciálně vyvinut pro dřevozpracující firmy a díky patronovému filtru Wood a senzoricky řízenému systému čištění filtru Tact zvládne více dřevěného prachu než kdykoli předtím s garantovanou účinností filtrace 99,9 procenta. Stroj je certifikován podle nové normy ACD v souladu s normou IEC 60335-2-69:2021 a je schválen pro vysávání hořlavého prachu. Pro přímé odsávání na elektrickém nářadí má integrovanou zásuvku s funkcí automatického spuštění a kompletní antistatický systém s el. vodivým příslušenstvím. Díky ergonomické rukojeti a robustní 40litrové nádobě je NT 40/1 Tact Te M ACD ideální pro použití v dílnách, truhlářstvích a průmyslových podnicích.
Charakteristické znaky a výhody
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.
Patronový filtr certifikovaný pro třídu prachu M
- Patronový filtr spolehlivě zabraňuje ucpání filtru.
- Stupeň oddělení 99,9 % při vysávání velkého množství vláken a dřevěného prachu.
Certifikace ACD
- Schváleno pro vysávání hořlavého prachu.
- Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021.
- Zvýšená bezpečnost uživatele.
Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
- Chrání zdraví před vdechovatelnými částicemi.
- Testováno v souladu s třídou prachu M.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
- Účinnost filtrace 99,9 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Filtrace chladicího vzduchu
- Prodlužuje životnost turbíny.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Ergonomické držadlo
- Ergonomický design umožňuje pohodlnou přepravu stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|40
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 500 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Svíčkový filtr na dřevo
- Madlo
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- V dílnách, například při práci s kamenem nebo se dřevem i ve dřevozpracujícím průmyslu
- Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
- Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.