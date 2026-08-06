Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Ideální volba pro vysávání velkého množství dřevěného prachu: náš vysavač s filtrem na dřevo, senzorem řízeným systémem čištění filtru Tact, 40 l nádobou a certifikací ACD.

Velké množství dřevěného prachu a vláknitého prachu rychle vede k ucpání konvenčních filtračních systémů – s NT 40/1 Tact Te M ACD to již není problém. Kompaktní vysavač na mokro-suché vysávání byl speciálně vyvinut pro dřevozpracující firmy a díky patronovému filtru Wood a senzoricky řízenému systému čištění filtru Tact zvládne více dřevěného prachu než kdykoli předtím s garantovanou účinností filtrace 99,9 procenta. Stroj je certifikován podle nové normy ACD v souladu s normou IEC 60335-2-69:2021 a je schválen pro vysávání hořlavého prachu. Pro přímé odsávání na elektrickém nářadí má integrovanou zásuvku s funkcí automatického spuštění a kompletní antistatický systém s el. vodivým příslušenstvím. Díky ergonomické rukojeti a robustní 40litrové nádobě je NT 40/1 Tact Te M ACD ideální pro použití v dílnách, truhlářstvích a průmyslových podnicích.

Charakteristické znaky a výhody
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
  • Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
  • Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
  • Minimalizované emise hluku.
Patronový filtr certifikovaný pro třídu prachu M
  • Patronový filtr spolehlivě zabraňuje ucpání filtru.
  • Stupeň oddělení 99,9 % při vysávání velkého množství vláken a dřevěného prachu.
Certifikace ACD
  • Schváleno pro vysávání hořlavého prachu.
  • Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021.
  • Zvýšená bezpečnost uživatele.
Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
  • Chrání zdraví před vdechovatelnými částicemi.
  • Testováno v souladu s třídou prachu M.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
  • Zvýšená bezpečnost uživatele.
  • Odvod elektrostatického náboje.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
  • Účinnost filtrace 99,9 %.
  • Elektronické sledování objemového průtoku.
  • Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Filtrace chladicího vzduchu
  • Prodlužuje životnost turbíny.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
  • Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
  • Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
  • Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Ergonomické držadlo
  • Ergonomický design umožňuje pohodlnou přepravu stroje.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 40
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 17,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 650 x 370 x 1100

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 500 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Svíčkový filtr na dřevo
  • Madlo
  • PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
  • Třída prachu: M
  • Materiál nádrže: Plast
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • V dílnách, například při práci s kamenem nebo se dřevem i ve dřevozpracujícím průmyslu
  • Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
  • Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.