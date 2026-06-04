Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD

Schváleno pro odstraňování azbestu a certifikováno ACD: vysavač na mokro-suché vysávání s 50litrovou nádobou pro vysávání nebezpečného prachu třídy H.

Velká 50litrová nádoba v kombinaci s nastavitelnou rukojetí a vypouštěcí hadicí dělá z NT 50/1 Tact Te H ACD ideální řešení pro bezpečné odstranění nebezpečného a karcinogenního prachu – zejména v průmyslovém prostředí. Stroj je testován a schválen pro veškerý prach třídy H – včetně azbestového prachu – a spolehlivě tak chrání uživatele i životní prostředí. Je také certifikován podle normy IEC 60335-2-69:2021 v souladu s normou ACD pro vysávání hořlavých prachů. Díky čistitelnému plochému skládanému filtru Safety/HEPA lze nebezpečný prach bezpečně zachytit v bezpečnostním filtračním sáčku nebo v PE sáčku na odpad; zatímco velké množství méně nebezpečného prachu lze vysát přímo do nádoby. Senzoricky řízený systém čištění filtru Tact zajišťuje konzistentně vysoký sací výkon tím, že udržuje filtr vždy čistý. Integrovaná zásuvka s automatickým spuštěním a kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím doplňují profesionální příslušenství stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD: Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter
Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter
Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 %. Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD: Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519
Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519
Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD: Certifikace ACD
Certifikace ACD
Schváleno pro vysávání hořlavého prachu. Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnost uživatele.
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
  • Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
  • Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
  • Minimalizované emise hluku.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
  • Zvýšená bezpečnost uživatele.
  • Odvod elektrostatického náboje.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Bezpečnostní vysavač s třídou prachu H
  • Účinnost filtrace 99,995 %.
  • Elektronické sledování objemového průtoku.
  • Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr
  • Certifikováno pro třídu prachu H. Stupeň odlučování prachu: 99,995 %.
  • Vláknitý materiál PES s dvojitým povlakem PTFE: odolný vůči hnilobě a vlhkosti.
  • Ideální pro vysávání tekutin, jemného prachu a hrubých nečistot.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
  • Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
  • Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
  • Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Velká 50litrová nádoba
  • S praktickou, nastavitelnou rukojetí pro snadné přenášení.
  • Integrovaná vypouštěcí hadice pro snadné vypouštění velkého množství tekutin.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 50
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 19,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 25,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 370 x 1045

Obsah balení

  • Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Vypouštěcí hadice
  • Plochý skládaný filtr: PTFE HEPA
  • Madlo
  • PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
  • Třída prachu: H
  • Materiál nádrže: Plast
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD

Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Schválení pro odstraňování azbestu v souladu s německou normou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci TRGS 519.
  • Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 Tact Te H ACD

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.