Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H ACD
Schváleno pro odstraňování azbestu a certifikováno ACD: vysavač na mokro-suché vysávání s 50litrovou nádobou pro vysávání nebezpečného prachu třídy H.
Velká 50litrová nádoba v kombinaci s nastavitelnou rukojetí a vypouštěcí hadicí dělá z NT 50/1 Tact Te H ACD ideální řešení pro bezpečné odstranění nebezpečného a karcinogenního prachu – zejména v průmyslovém prostředí. Stroj je testován a schválen pro veškerý prach třídy H – včetně azbestového prachu – a spolehlivě tak chrání uživatele i životní prostředí. Je také certifikován podle normy IEC 60335-2-69:2021 v souladu s normou ACD pro vysávání hořlavých prachů. Díky čistitelnému plochému skládanému filtru Safety/HEPA lze nebezpečný prach bezpečně zachytit v bezpečnostním filtračním sáčku nebo v PE sáčku na odpad; zatímco velké množství méně nebezpečného prachu lze vysát přímo do nádoby. Senzoricky řízený systém čištění filtru Tact zajišťuje konzistentně vysoký sací výkon tím, že udržuje filtr vždy čistý. Integrovaná zásuvka s automatickým spuštěním a kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím doplňují profesionální příslušenství stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filterPřímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 %. Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.
Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.
Certifikace ACDSchváleno pro vysávání hořlavého prachu. Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnost uživatele.
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Bezpečnostní vysavač s třídou prachu H
- Účinnost filtrace 99,995 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr
- Certifikováno pro třídu prachu H. Stupeň odlučování prachu: 99,995 %.
- Vláknitý materiál PES s dvojitým povlakem PTFE: odolný vůči hnilobě a vlhkosti.
- Ideální pro vysávání tekutin, jemného prachu a hrubých nečistot.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Velká 50litrová nádoba
- S praktickou, nastavitelnou rukojetí pro snadné přenášení.
- Integrovaná vypouštěcí hadice pro snadné vypouštění velkého množství tekutin.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|50
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|19,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obsah balení
- Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Vypouštěcí hadice
- Plochý skládaný filtr: PTFE HEPA
- Madlo
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: H
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Schválení pro odstraňování azbestu v souladu s německou normou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci TRGS 519.
- Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 Tact Te H ACD
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.