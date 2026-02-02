Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22 třídy prašnosti H, certifikovaný podle směrnice ATEX 2014/34/EU, je vhodný pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22 je certifikován v souladu se závaznou směrnicí EU ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným zkušebním institutem IBExU pro odstraňování hořlavých a jiných prachů třídy H ve výbušných oblastech zóny 22. Výkonný bezuhlíkový EC motor zaručuje životnost 5000 hodin. Vysavač pro mokré a suché vysávání v nevýbušném provedení má plně uzemněnou konstrukci a odpovídající elektricky vodivé příslušenství zabraňuje elektrostatickému výboji. Díky 75litrové nádobě z nerezové oceli a robustnímu podvozku s nastavitelnou tlakovou rukojetí lze z nebezpečné zóny snadno odstranit velké množství prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Sada bezpečnostních filtrů zajišťuje bezpečnou likvidaci vysátého materiálu. Součástí dodávky NT 75/1 Me Ec H Z22 je: bezpečnostní plochý skládaný filtr pro prachovou třídu H, který je díky speciálnímu PTFE povlaku obzvláště odolný a má dlouhou životnost a navíc zaručuje schopnost zadržet 99,995 % prachu.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22: Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU).
Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22. Vhodný pro odstraňování nebezpečných druhů prachu zařazených do třídy prachu H.
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22: Bezkartáčový pohon EC.
Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22: Antistatický systém
Průběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.
Bezpečnostní plochý filtr
  • Zaručená úroveň zadržení prachu 99,995 %.
  • Obzvláště odolný a trvanlivý díky povlaku PTFE.
  • Schváleno pro vysávání nebezpečných druhů prachu zařazených do třídy prachu H.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 61
Podtlak (mbar/kPa) 220 / 22
Objem nádrže (l) 75
Příkon (W) max. 1000
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 76
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 25,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 31,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 695 x 540 x 1012

Obsah balení

  • Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Plochý skládaný filtr: Skelné vlákno
  • Madlo

Vybavení

  • Antistatický systém
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Třída prachu: H
  • Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Me Ec H Z22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

