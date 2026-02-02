Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22
Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22 třídy prašnosti H, certifikovaný podle směrnice ATEX 2014/34/EU, je vhodný pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22 je certifikován v souladu se závaznou směrnicí EU ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným zkušebním institutem IBExU pro odstraňování hořlavých a jiných prachů třídy H ve výbušných oblastech zóny 22. Výkonný bezuhlíkový EC motor zaručuje životnost 5000 hodin. Vysavač pro mokré a suché vysávání v nevýbušném provedení má plně uzemněnou konstrukci a odpovídající elektricky vodivé příslušenství zabraňuje elektrostatickému výboji. Díky 75litrové nádobě z nerezové oceli a robustnímu podvozku s nastavitelnou tlakovou rukojetí lze z nebezpečné zóny snadno odstranit velké množství prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Sada bezpečnostních filtrů zajišťuje bezpečnou likvidaci vysátého materiálu. Součástí dodávky NT 75/1 Me Ec H Z22 je: bezpečnostní plochý skládaný filtr pro prachovou třídu H, který je díky speciálnímu PTFE povlaku obzvláště odolný a má dlouhou životnost a navíc zaručuje schopnost zadržet 99,995 % prachu.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU).Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22. Vhodný pro odstraňování nebezpečných druhů prachu zařazených do třídy prachu H.
Bezkartáčový pohon EC.Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).
Antistatický systémPrůběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.
Bezpečnostní plochý filtr
- Zaručená úroveň zadržení prachu 99,995 %.
- Obzvláště odolný a trvanlivý díky povlaku PTFE.
- Schváleno pro vysávání nebezpečných druhů prachu zařazených do třídy prachu H.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|61
|Podtlak (mbar/kPa)
|220 / 22
|Objem nádrže (l)
|75
|Příkon (W)
|max. 1000
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|25,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|695 x 540 x 1012
Obsah balení
- Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Plochý skládaný filtr: Skelné vlákno
- Madlo
Vybavení
- Antistatický systém
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Třída prachu: H
- Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Me Ec H Z22
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
