Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H
Vysavač na mokré a suché vysávání NT 75/1 Tact Me Te H s robustní nádobou 75 l z ušlechtilé oceli pro zdraví škodlivý prach třídy H (i azbest). S funkcí pro připojení elektronářadí.
První Kärcher H vysavač v této velikostní třídě! S promyšleným kompletním systémem nabízí NT 75/1 Tact nejvyšší bezpečnost při odstraňování nebezpečného prachu. Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot vybavený systémem Tact a nádobou z ušlechtilé oceli 75 l zcela odpovídá zákonným předpisům pro bezpečnostní vysavače třídy prachu H a je dokonce schválený pro vysávání azbestu (dle TRGS 519). Stroj automaticky kontroluje rychlost vzduchu. Při překročení mezní hodnoty 20 m/s se rozezní akustický výstražný signál. Hlavní filtr třídy H nabízí stupeň odlučování 99,995 %. Sada bezpečnostního filtru, která je součástí dodávky, se postará o bezprašnou likvidaci.
Charakteristické znaky a výhody
Systém čištění filtru řízený senzory TactZaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu. Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby. Minimalizované emise hluku.
Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.
Přepínač pro volbu hadicePrůměr sací hadice připojené k vysavači lze nastavit ovladačem.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|75
|Příkon (W)
|max. 1000
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|10
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|24,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 540 x 925
Obsah balení
- Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Typ sací hadice: S kolenem (elektricky vodivé)
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: HEPA-14 (H14)
- Madlo
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: H
- Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Tact Me Te H
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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