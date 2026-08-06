Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H

Vysavač na mokré a suché vysávání NT 75/1 Tact Me Te H s robustní nádobou 75 l z ušlechtilé oceli pro zdraví škodlivý prach třídy H (i azbest). S funkcí pro připojení elektronářadí.

První Kärcher H vysavač v této velikostní třídě! S promyšleným kompletním systémem nabízí NT 75/1 Tact nejvyšší bezpečnost při odstraňování nebezpečného prachu. Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot vybavený systémem Tact a nádobou z ušlechtilé oceli 75 l zcela odpovídá zákonným předpisům pro bezpečnostní vysavače třídy prachu H a je dokonce schválený pro vysávání azbestu (dle TRGS 519). Stroj automaticky kontroluje rychlost vzduchu. Při překročení mezní hodnoty 20 m/s se rozezní akustický výstražný signál. Hlavní filtr třídy H nabízí stupeň odlučování 99,995 %. Sada bezpečnostního filtru, která je součástí dodávky, se postará o bezprašnou likvidaci.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H: Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu. Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby. Minimalizované emise hluku.
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H: Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519
Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519
Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H: Přepínač pro volbu hadice
Přepínač pro volbu hadice
Průměr sací hadice připojené k vysavači lze nastavit ovladačem.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 75
Příkon (W) max. 1000
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 10
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 67
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 24,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 540 x 925

Obsah balení

  • Bezpečnostní filtrační sáček: 1 Kusy
  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Typ sací hadice: S kolenem (elektricky vodivé)
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: HEPA-14 (H14)
  • Madlo

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
  • Třída prachu: H
  • Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Tact Me Te H

Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H pro bezpečné odstraňování zdraví škodlivého a rakovinotvorného prachu
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Tact Me Te H

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.