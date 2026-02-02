Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs

Náš vysavač pro pekaře NT 40/1 Tact Bs byl vyvinut podle speciálních požadavků pekáren a cukráren. Vysavač zvládne bez námahy i velká množství jemného prachu.

Díky našemu speciálnímu vysavači NT 40/1 Tact Bs mohou pekaři a cukráři vydechnout. Ať podlahy, stroje nebo ostatní zařízení - s volitelným příslušenstvím dokonce i pec: Vysavač zvládne bez námahy všechny výzvy, které ho v pekárně očekávají. Stabilní kovové uzávěry umožňují jeho certifikaci jako zařízení do výbušného prostředí a tím i vysávání potenciálního nebezpečného moučného prachu. Automatické čištění filtru Tact se přitom stará nejen o konstantně vysoký sací výkon, ale dovoluje i vysávání velkého množství jemného prachu. K tomu účelu je vysavač vybaven centrálním otočným přepínačem pro snadnou obsluhu, přičemž díky robustní nádobě zvládne bez újmy i práci v tvrdých podmínkách, zatímco ergonomická rukojeť mimořádně usnadňuje jeho přepravu

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs: Ideální pro pekárny a cukrárny
Ideální pro pekárny a cukrárny
Volitelné speciální sady příslušenství pro práci v pekárnách.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs: Speciální kovové uzávěry
Speciální kovové uzávěry
Umožňují certifikaci jako zařízení do výbušného prostředí. Umožňují schválení k vysávání potenciálně nebezpečného moučného prachu.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs: Žáruvzdorný plochý skládaný filtr PES
Žáruvzdorný plochý skládaný filtr PES
Umožňuje vysávání problematického prachu v pekárenském průmyslu.
Praktická úschova speciálního příslušenství
  • Umožňuje bezproblémové umístění objemné sady příslušenství pro čištění pecí.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 40
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 68
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 16,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 19,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 650 x 370 x 1100

Obsah balení

  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Materiál nádrže: Plast
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Antistatická příprava
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění pecí, podlah, strojů a zařízení
Příslušenství
