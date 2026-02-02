Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Bs
Náš vysavač pro pekaře NT 40/1 Tact Bs byl vyvinut podle speciálních požadavků pekáren a cukráren. Vysavač zvládne bez námahy i velká množství jemného prachu.
Díky našemu speciálnímu vysavači NT 40/1 Tact Bs mohou pekaři a cukráři vydechnout. Ať podlahy, stroje nebo ostatní zařízení - s volitelným příslušenstvím dokonce i pec: Vysavač zvládne bez námahy všechny výzvy, které ho v pekárně očekávají. Stabilní kovové uzávěry umožňují jeho certifikaci jako zařízení do výbušného prostředí a tím i vysávání potenciálního nebezpečného moučného prachu. Automatické čištění filtru Tact se přitom stará nejen o konstantně vysoký sací výkon, ale dovoluje i vysávání velkého množství jemného prachu. K tomu účelu je vysavač vybaven centrálním otočným přepínačem pro snadnou obsluhu, přičemž díky robustní nádobě zvládne bez újmy i práci v tvrdých podmínkách, zatímco ergonomická rukojeť mimořádně usnadňuje jeho přepravu
Charakteristické znaky a výhody
Ideální pro pekárny a cukrárnyVolitelné speciální sady příslušenství pro práci v pekárnách.
Speciální kovové uzávěryUmožňují certifikaci jako zařízení do výbušného prostředí. Umožňují schválení k vysávání potenciálně nebezpečného moučného prachu.
Žáruvzdorný plochý skládaný filtr PESUmožňuje vysávání problematického prachu v pekárenském průmyslu.
Praktická úschova speciálního příslušenství
- Umožňuje bezproblémové umístění objemné sady příslušenství pro čištění pecí.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|40
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|16,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Materiál nádrže: Plast
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
- Antistatická příprava
Oblasti použití
- Ideální pro čištění pecí, podlah, strojů a zařízení
Příslušenství
Náhradní díly NT 40/1 Tact Bs
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
