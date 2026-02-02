Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K je díky čerpadlu na odpadní vodu a přípojce Geka ideální pro rychlé odstraňování velkého množství tekutin ve stavebnictví nebo v průmyslu.
Vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 K je speciálně navržen pro rychlé odstraňování velkého množství vody, ať už na staveništích nebo v průmyslových provozech. Díky výkonnému výtlačnému čerpadlu zvládne více než 300 litrů znečištěné vody za minutu, včetně hrubých nečistot o velikosti částic až 20 milimetrů. Standardní spojka Geka zajišťuje jeho kompatibilitu s tímto široce používaným spojovacím systémem pro vodní hadice. Turbína a výtlačné čerpadlo jsou chráněny proti poškození nebo ucpání účinnými filtry hrubých nečistot, které zabraňují nasátí drobných částí, kamenů, listí nebo zbytků stavebního materiálu. Kovové řídicí kolečka na robustní 50litrové nádobě a plynule nastavitelná tlačná rukojeť zajišťují vysokou přenosnost a snadnou přepravu vysavače NT 50/1 K z vozidla na místo použití a zpět.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované čerpadlo na špinavou voduPomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.
Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadloChrání čerpadlo před ucpáním kameny, listy nebo kousky dřeva.
Falešný vzduchový ventil pro regulaci sací sílyVentil je umístěn mezi hadicí a ohybem. Umožňuje synchronizaci průtoku vody vysavačem a čerpadlem.
Vypouštěcí hadice
- Čerpadlo na odpadní vodu likviduje většinu vysátých kapalin.
- Slouží k pohodlné likvidaci zbývajícího množství kapalin.
Integrovaný filtr hrubých nečistot pro ochranu turbíny
- Chrání turbínu před poškozením hrubými nečistotami a malými částmi.
Vysoce kvalitní příslušenství
- Sací hadice odolná proti olejům.
- Podlahová hubice Adv.
- Plynule nastavitelná tlačná rukojeť.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar)
|273
|Objem nádrže (l)
|50
|Příkon (W)
|1200
|Výkon vyprazdňovacího čerpadla (W)
|1100
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: Odolný proti oleji
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtr na hrubé nečistoty
- Madlo
Vybavení
- Vypouštěcí hadice
- Integrované odpadní čerpadlo
- Ochranná třída: I
Videa
Oblasti použití
- Staveniště
- Průmysl
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 K
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.