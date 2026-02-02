Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K

Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K je díky čerpadlu na odpadní vodu a přípojce Geka ideální pro rychlé odstraňování velkého množství tekutin ve stavebnictví nebo v průmyslu.

Vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 K je speciálně navržen pro rychlé odstraňování velkého množství vody, ať už na staveništích nebo v průmyslových provozech. Díky výkonnému výtlačnému čerpadlu zvládne více než 300 litrů znečištěné vody za minutu, včetně hrubých nečistot o velikosti částic až 20 milimetrů. Standardní spojka Geka zajišťuje jeho kompatibilitu s tímto široce používaným spojovacím systémem pro vodní hadice. Turbína a výtlačné čerpadlo jsou chráněny proti poškození nebo ucpání účinnými filtry hrubých nečistot, které zabraňují nasátí drobných částí, kamenů, listí nebo zbytků stavebního materiálu. Kovové řídicí kolečka na robustní 50litrové nádobě a plynule nastavitelná tlačná rukojeť zajišťují vysokou přenosnost a snadnou přepravu vysavače NT 50/1 K z vozidla na místo použití a zpět.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K: Integrované čerpadlo na špinavou vodu
Integrované čerpadlo na špinavou vodu
Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K: Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadlo
Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadlo
Chrání čerpadlo před ucpáním kameny, listy nebo kousky dřeva.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 K: Falešný vzduchový ventil pro regulaci sací síly
Falešný vzduchový ventil pro regulaci sací síly
Ventil je umístěn mezi hadicí a ohybem. Umožňuje synchronizaci průtoku vody vysavačem a čerpadlem.
Vypouštěcí hadice
  • Čerpadlo na odpadní vodu likviduje většinu vysátých kapalin.
  • Slouží k pohodlné likvidaci zbývajícího množství kapalin.
Integrovaný filtr hrubých nečistot pro ochranu turbíny
  • Chrání turbínu před poškozením hrubými nečistotami a malými částmi.
Vysoce kvalitní příslušenství
  • Sací hadice odolná proti olejům.
  • Podlahová hubice Adv.
  • Plynule nastavitelná tlačná rukojeť.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar) 273
Objem nádrže (l) 50
Příkon (W) 1200
Výkon vyprazdňovacího čerpadla (W) 1100
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 67
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 28
Hmotnost včetně obalu (kg) 32,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 370 x 1045

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: Odolný proti oleji
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtr na hrubé nečistoty
  • Madlo

Vybavení

  • Vypouštěcí hadice
  • Integrované odpadní čerpadlo
  • Ochranná třída: I
Videa

Oblasti použití
  • Staveniště
  • Průmysl
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 K

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.