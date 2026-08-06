Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Mwf
Mokro-suché vysavače NT 50/1 Mwf pro odstraňování velkého množství vody při hašení požárů nebo povodních. Optimálně splňuje vysoké požadavky hasičských sborů.
Mimořádně výkonný, robustní a snadno přenosný: vysavač NT 50/1 Mwf splňuje i ty nejvyšší požadavky pro hasičské zásahy. Mobilní stroj, vybavený 50litrovou nádobou, kovovými řídicími kolečky a plynule nastavitelnou tlačnou rukojetí, může být rychle na místě, kde je díky C-spojce pro připojení všech běžných požárních hadic okamžitě připraven k použití. Čerpadlo na odpadní vodu přečerpá až 330 litrů vody za minutu - ideální pro rychlé odčerpání velkého množství vody, k němuž dochází například při hašení požárů nebo při povodních. Bezpečnost všech zúčastněných osob i stroje zajišťuje osobní ochranný spínač PRCD-K s krytím IP68, navržený speciálně pro použití s elektrocentrálami, a také filtrační koš na hrubé nečistoty, který účinně chrání čerpadlo odpadní vody před ucpáním vysátými kameny, listím nebo dřevem. Požární vysavač NT 50/1 Mwf je navíc vybaven sací hadicí odolnou proti olejům a kvalitní hliníkovou podlahovou hubicí.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované čerpadlo na špinavou vodu
Osobní bezpečnostní spínač PRCD-K s konektorem IP68
Integrovaný koš na hrubé nečistoty chránící čerpadlo
Falešný vzduchový ventil pro regulaci sací síly
Vypouštěcí hadice
Integrovaný filtr hrubých nečistot pro ochranu turbíny
Vysoce kvalitní příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar)
|273
|Objem nádrže (l)
|50
|Příkon (W)
|1200
|Výkon vyprazdňovacího čerpadla (W)
|810
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|34,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: Odolný proti oleji
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 370 mm
- Materiál mokro-suché podlahové hubice: Hliník
- Štěrbinová hubice
- Filtr na hrubé nečistoty
- Madlo
Vybavení
- Vypouštěcí hadice
- Vypínací automatika a FI ochranný spínač
- PRCD-K osobní bezpečnostní spínač: se zásuvkou IP68
- Rychlospojka C
- Integrované odpadní čerpadlo
- Ochranná třída: I
Videa
Oblasti použití
- Eliminace velkých objemů vody během hašení požáru
- Určeno pro zásahy hasičů a civilní ochrany
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 Mwf
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.