Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L
Kompaktní vysavač NT 22/1 Ap s úctyhodným příkonem 1300 W oceníte při montážích i na stavbách. Účinně odstraní prach, ale i vylité tekutiny.
Lehký vysavač NT 22/1 Ap se vám díky kompaktním rozměrům snadno vejde do firemního vozu. Poslouží při úklidu během montáží a staveb, osvědčí se však i při čištění komerčních prostor. Síle motoru o příkonu 1300 W neodolá žádná nečistota – ať už suchá či mokrá. O zachycení prachu se stará vlhkuvzdorný patronový PES filtr. Dlouhý úklid bez přerušení zajistí poloautomatický systém čištění ApClean, který uvolní ucpaný filtr stiskem jediného tlačítka. Perfektní výsledky zajistí široká 360mm podlahová hubice a praktická spárová hubice, s níž vyčistíte všechna úzká místa. Nečistoty se ukládají do pevné 22l nádoby, kterou jednoduše vyprázdníte. Při úklidu rozlehlých prostor oceníte také čtveřici bytelných koleček a dlouhý 6m přívodní kabel.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnost a kompaktní rozměryVysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Poloatomatické čištění filtru ApPoloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkostiJednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony. PES filtr je omyvatelný.
Přípojka sací hadice v hlavě vysavače
- Umožňuje využít celý objem zásobníku
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|72
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|22
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|6
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 480
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
Vybavení
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
- Ideální vysavač pro lehké až středně těžké úkoly čištění v mnoha oblastech.
Příslušenství
Náhradní díly NT 22/1 Ap L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.