Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further je limitovaná edice vysavače na mokro-suché vysávání vyrobeného z 50% recyklovaného plastu¹⁾, dodává se s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky.
Limitovaná edice vysavače NT 22/1 Ap L Go!Further na mokro-suché vysávání, vyrobeného z 50 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Malý, výkonný, spolehlivý, extrémně univerzální a lehký jako pírko. Díky tomu je ideální pro lehké až středně těžké úklidové práce v různých oblastech použití. Díky poloautomatickému čištění filtru v kombinaci s patronovým filtrem PES odolným proti vlhkosti lze snadno vysávat prach, hrubé nečistoty a tekutiny. Protože je připojení sací hadice integrováno přímo do hlavy stroje, je objem nádoby optimálně využit. Velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou a snadnou přepravu tohoto stroje, který je také velmi snadno ovladatelný.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnost a kompaktní rozměryVysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Poloautomatické čištění filtru ApOptimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Vede k úspoře času a delší životnosti filtru.
UdržitelnostVyrobeno z 50 % recyklovaného plastu¹⁾. Vlhkosti odolný patronový PES filtr: omyvatelný a umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Poloautomatické čištění filtru pro delší životnost filtru.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
- Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním.
- Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit.
- Omyvatelný patronový PES filtr.
Přípojka sací hadice v hlavě vysavače
- Umožňuje využít celý objem zásobníku
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|72
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|22
|Materiál nádrže
|Plast s recyklovaným materiálem
|Příkon (W)
|max. 1300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|6
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
Vybavení
- Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
- Ideální vysavač pro lehké až středně těžké úkoly čištění v mnoha oblastech.
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 22/1 Ap L Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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