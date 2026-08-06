Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further

NT 22/1 Ap L Go!Further je limitovaná edice vysavače na mokro-suché vysávání vyrobeného z 50% recyklovaného plastu¹⁾, dodává se s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky.

Limitovaná edice vysavače NT 22/1 Ap L Go!Further na mokro-suché vysávání, vyrobeného z 50 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Malý, výkonný, spolehlivý, extrémně univerzální a lehký jako pírko. Díky tomu je ideální pro lehké až středně těžké úklidové práce v různých oblastech použití. Díky poloautomatickému čištění filtru v kombinaci s patronovým filtrem PES odolným proti vlhkosti lze snadno vysávat prach, hrubé nečistoty a tekutiny. Protože je připojení sací hadice integrováno přímo do hlavy stroje, je objem nádoby optimálně využit. Velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou a snadnou přepravu tohoto stroje, který je také velmi snadno ovladatelný.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru Ap
Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Vede k úspoře času a delší životnosti filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Vyrobeno z 50 % recyklovaného plastu¹⁾. Vlhkosti odolný patronový PES filtr: omyvatelný a umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Poloautomatické čištění filtru pro delší životnost filtru.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
  • Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním.
  • Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit.
  • Omyvatelný patronový PES filtr.
Přípojka sací hadice v hlavě vysavače
  • Umožňuje využít celý objem zásobníku
  • Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 72
Podtlak (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádrže (l) 22
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Příkon (W) max. 1300
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 6
Hladina hluku (dB(A)) 71
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.9 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES

Vybavení

  • Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap L Go!Further
Oblasti použití
  • Ideální vysavač pro lehké až středně těžké úkoly čištění v mnoha oblastech.
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 22/1 Ap L Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.