Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)
Pro řemeslníky s elektrickou zásuvkou (s funkcí automatického spuštění), silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním filtru. V balení naleznete 5 ks vliesových filtr. sáčků 2.889-217.0.
Řemeslníci ocení tento malý výkonný stroj. Náš vysavač NT 22/1 Ap Te na mokro-suché vysávání má zásuvku s automatickým spuštěním pro elektrické nářadí a je velmi lehký, takže se snadno a pohodlně přepravuje. Vyznačuje se také silným sacím výkonem při provádění lehkých až středně náročných úklidových prací. Ať už se jedná o prach, hrubé nečistoty nebo tekutiny, díky poloautomatickému systému čištění filtru a vlhkosti odolnému PES patronovému filtru vykonává svou práci spolehlivě a důkladně. Připojení sací hadice integrované v hlavě zařízení umožňuje maximální využití objemu nádoby. To znamená, že snadno použitelný a univerzální NT 22/1 Ap Te je ideálním společníkem pro instalační a renovační práce, úklid budov a mnoho dalších komerčních aplikací.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnost a kompaktní rozměryVysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Poloautomatické čištění filtru ApOptimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkostiSnadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|72
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|22
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|1300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|6
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 480
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
- Ideální vysavač pro lehké až středně těžké úkoly čištění v mnoha oblastech.
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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