Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)

Pro řemeslníky s elektrickou zásuvkou (s funkcí automatického spuštění), silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním filtru. V balení naleznete 5 ks vliesových filtr. sáčků 2.889-217.0.

Řemeslníci ocení tento malý výkonný stroj. Náš vysavač NT 22/1 Ap Te na mokro-suché vysávání má zásuvku s automatickým spuštěním pro elektrické nářadí a je velmi lehký, takže se snadno a pohodlně přepravuje. Vyznačuje se také silným sacím výkonem při provádění lehkých až středně náročných úklidových prací. Ať už se jedná o prach, hrubé nečistoty nebo tekutiny, díky poloautomatickému systému čištění filtru a vlhkosti odolnému PES patronovému filtru vykonává svou práci spolehlivě a důkladně. Připojení sací hadice integrované v hlavě zařízení umožňuje maximální využití objemu nádoby. To znamená, že snadno použitelný a univerzální NT 22/1 Ap Te je ideálním společníkem pro instalační a renovační práce, úklid budov a mnoho dalších komerčních aplikací.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks): Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks): Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru Ap
Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks): PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
  • Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
  • Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
  • Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 72
Podtlak (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádrže (l) 22
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) 1300
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 6
Hladina hluku (dB(A)) 72
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 480

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.9 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)
Mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)
Oblasti použití
  • Ideální vysavač pro lehké až středně těžké úkoly čištění v mnoha oblastech.
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 22/1 Ap Te L + filtrační sáčky (5 ks)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.