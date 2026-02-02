Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap L

Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlínu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.

Všestranný vysavač NT 30/1 Ap L vyčistí průmyslové haly i staveniště. Poradí si s prachem, pískem i rozlitými kapalinami. Silný motor o příkonu 1380 W vyvine podtlak 27,3 kPa, kterému neodolá ani ta nejhorší špína. Ovládání přístroje je velice jednoduché – stačí pouze otočit vypínač do požadované pozice. Kvalitní plochý skládaný filtr spolehlivě zachytí částice prachu třídy L. Díky funkci poloautomatického čištění navíc vydržíte vysávat opravdu dlouho – když je filtr zanesený, stisknutím tlačítka jej oklepete a můžete pokračovat v práci. Rovněž výměna filtru se obejde bez prášení. Vysáté nečistoty se hromadí v 30l nárazuvzdorné nádobě, která se lehce vyprazdňuje. Čtveřice vodicích koleček vybavených brzdou umožní hladkou manipulaci se strojem. Při vysávání větších ploch oceníte také dlouhý 7,5m kabel.

Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
  • Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
  • Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.
Vyjímatelný kryt filtru
  • Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
  • Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.
Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství
  • Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 70
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 15,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 560

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: Celulóza

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Videa

Oblasti použití
  • Různorodé možnosti využití od odstranění kapalin až po čištění interiérů vozidel
