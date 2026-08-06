Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L
Ideální pro práci s elektrickým nářadím díky integrované zásuvce s funkcí automatického zapínání/vypínání: vysavač na mokro-suché vysávání NT 30/1 Ap Te L. Kompaktní vysavač střední třídy.
Kromě vysoce účinného poloautomatického čištění filtru je jednou z nejpozoruhodnějších vlastností našeho kompaktního mokro-suchého vysavače NT 30/1 Ap Te L integrovaná zásuvka s funkcí automatického zapínání/vypínání pro práci s elektrickým nářadím. Jeho vynikající sací výkon umožňuje různé použití, ať už se jedná o drobné broušení, čištění interiéru vozidla, odstraňování kapalin nebo vysávání strojů a systémů. I střední množství jemného prachu lze snadno vysát bez filtračního sáčku. Vysavač je také dodáván s antistatickou úpravou. Všechna hlavní nastavení snadno ovladatelného stroje se provádějí pomocí centrálního otočného spínače a pro zcela nové příslušenství jsou integrovány chytré možnosti uložení. Extra plochá hlava mokro-suchého vysavače umožňuje např. upevnění bedny na nářadí.
Charakteristické znaky a výhody
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikouElektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači. Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí. Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Poloautomatické čištění filtru ApOptimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabeleNapájecí kabel a hadice jsou bezpečně připojeny pro přepravu. Pro sací hadice různých délek a průměrů. Úspora času a delší životnost napájecího kabelu.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Plochý skládaný filtr pro suché vysávání.
- Certifikováno pro třídu prachu M a L. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
- Materiál z celulózových vláken: udržitelný, vyrobený z obnovitelných surovin.
- Ideální pro suchý jemný prach a hrubé nečistoty.
Odnímatelný kryt filtru.
- Plochý skládaný filtr: rychleji a snadněji se čistí.
- Pravidelné čištění: delší životnost filtru.
- Zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Integrované uložení příslušenství
- Protiztrátové uložení pro přepravu.
- Časově úsporný design: příslušenství je rychle po ruce.
- Prostorově úsporný design: není potřeba žádný další úložný prostor.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: Celulóza
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
- Pro odsávání při použití elektrického nářadí
- Čištění interiéru vozidla
- Pro odsávání ze strojů a systémů
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap Te L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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