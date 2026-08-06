Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L

Ideální pro práci s elektrickým nářadím díky integrované zásuvce s funkcí automatického zapínání/vypínání: vysavač na mokro-suché vysávání NT 30/1 Ap Te L. Kompaktní vysavač střední třídy.

Kromě vysoce účinného poloautomatického čištění filtru je jednou z nejpozoruhodnějších vlastností našeho kompaktního mokro-suchého vysavače NT 30/1 Ap Te L integrovaná zásuvka s funkcí automatického zapínání/vypínání pro práci s elektrickým nářadím. Jeho vynikající sací výkon umožňuje různé použití, ať už se jedná o drobné broušení, čištění interiéru vozidla, odstraňování kapalin nebo vysávání strojů a systémů. I střední množství jemného prachu lze snadno vysát bez filtračního sáčku. Vysavač je také dodáván s antistatickou úpravou. Všechna hlavní nastavení snadno ovladatelného stroje se provádějí pomocí centrálního otočného spínače a pro zcela nové příslušenství jsou integrovány chytré možnosti uložení. Extra plochá hlava mokro-suchého vysavače umožňuje např. upevnění bedny na nářadí.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L: Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači. Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí. Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L: Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru Ap
Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka. Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L: Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
Napájecí kabel a hadice jsou bezpečně připojeny pro přepravu. Pro sací hadice různých délek a průměrů. Úspora času a delší životnost napájecího kabelu.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
  • Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
  • Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
  • Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Plochý skládaný filtr pro suché vysávání.
  • Certifikováno pro třídu prachu M a L. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
  • Materiál z celulózových vláken: udržitelný, vyrobený z obnovitelných surovin.
  • Ideální pro suchý jemný prach a hrubé nečistoty.
Odnímatelný kryt filtru.
  • Plochý skládaný filtr: rychleji a snadněji se čistí.
  • Pravidelné čištění: delší životnost filtru.
  • Zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Integrované uložení příslušenství
  • Protiztrátové uložení pro přepravu.
  • Časově úsporný design: příslušenství je rychle po ruce.
  • Prostorově úsporný design: není potřeba žádný další úložný prostor.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 70
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 560

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: Celulóza

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
  • Pro odsávání při použití elektrického nářadí
  • Čištění interiéru vozidla
  • Pro odsávání ze strojů a systémů
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap Te L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.