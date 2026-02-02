Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Ap L
Praktický průmyslový vysavač NT 40/1 Ap L vyčistí výrobní haly i sklady během okamžiku. Je velmi výkonný a zvládá úklid suchých i mokrých nečistot. Najednou pojme až 40 l špíny.
Profesionální vysavač NT 40/1 Ap L*EU využijete při úklidu průmyslových hal, stavenišť i firemních vozů. Poradí si s prachem, hlínou i vylitými tekutinami. Jeho 300mm hubice na podlahy hravě vyčistí různé povrchy a díky 2,5m hadici se vám s ní bude pohodlně manipulovat. Čištění úzkých míst pak obstará praktická spárová hubice. Výkonný 1380W motor vyvine podtlak 27,3 kPa; kterému neodolá žádná špína. Kvalitní plochý skládaný filtr zachytí prachové částice třídy L – při zanesení jej navíc snadno uvolníte pouhým stiskem tlačítka. A když filtr potřebuje vyměnit, vyjímatelný kryt filtru zajistí, že se to obejde bez prášení. Nečistoty se hromadí v nádobě o objemu 40 l. Čtveřice bytelných koleček a 7,5 m dlouhý kabel pak zajistí jednoduchý pohyb po místnosti. Příjemným bonusem je také plochá hlavice vysavače, na níž odložíte nářadí, nebo integrované úložiště kabelu a hadice, které pomůže při skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Poloautomatické čištění filtru ApPoloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon. Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabeleUmožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů. Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.
Vyjímatelný kryt filtruUmožňuje bezprašné vyjímání filtru. Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.
Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství
- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 630
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Různorodé možnosti využití od odstranění kapalin až po čištění interiérů vozidel
Příslušenství
Náhradní díly NT 40/1 Ap L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.