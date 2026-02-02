Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Ap L

Praktický průmyslový vysavač NT 40/1 Ap L vyčistí výrobní haly i sklady během okamžiku. Je velmi výkonný a zvládá úklid suchých i mokrých nečistot. Najednou pojme až 40 l špíny.

Profesionální vysavač NT 40/1 Ap L*EU využijete při úklidu průmyslových hal, stavenišť i firemních vozů. Poradí si s prachem, hlínou i vylitými tekutinami. Jeho 300mm hubice na podlahy hravě vyčistí různé povrchy a díky 2,5m hadici se vám s ní bude pohodlně manipulovat. Čištění úzkých míst pak obstará praktická spárová hubice. Výkonný 1380W motor vyvine podtlak 27,3 kPa; kterému neodolá žádná špína. Kvalitní plochý skládaný filtr zachytí prachové částice třídy L – při zanesení jej navíc snadno uvolníte pouhým stiskem tlačítka. A když filtr potřebuje vyměnit, vyjímatelný kryt filtru zajistí, že se to obejde bez prášení. Nečistoty se hromadí v nádobě o objemu 40 l. Čtveřice bytelných koleček a 7,5 m dlouhý kabel pak zajistí jednoduchý pohyb po místnosti. Příjemným bonusem je také plochá hlavice vysavače, na níž odložíte nářadí, nebo integrované úložiště kabelu a hadice, které pomůže při skladování.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Ap L: Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon. Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Ap L: Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů. Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Ap L: Vyjímatelný kryt filtru
Vyjímatelný kryt filtru
Umožňuje bezprašné vyjímání filtru. Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.
Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství
  • Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 70
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 630

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
  • Různorodé možnosti využití od odstranění kapalin až po čištění interiérů vozidel
Náhradní díly NT 40/1 Ap L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.