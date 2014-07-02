Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Ap

Všestranný vysavač NT 65/2 Ap se pyšní dvojicí silných motorů o celkovém příkonu 2760 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 65 l odpadu.

Výkonný vysavač NT 65/2 Ap perfektně vyčistí průmyslové haly, staveniště i dílny. Dvojice motorů o celkovém příkonu až 2760 W si hravě poradí i s odolnou špínou. O kvalitní zachycení prachu se stará účinný plochý skládaný filtr. Chrání ho praktický kryt, který brání zbytečnému prášení při výměně filtru. A když se filtr náhodou zanese, díky funkci poloautomatického čištění ApClean ho uvolníte pouhým stiskem tlačítka. Zvládnete tak vysávat dlouho bez přerušení. Nečistoty se hromadí v objemné 65l nádobě s vypouštěcí hadicí, která ulehčuje údržbu zařízení. Úklid rozlehlých prostor vam půjde dobře od ruky i díky dlouhému 10m kabelu a čtveřici bytelných koleček, které usnadní pohyb po místnosti. Oceníte rovněž odkládací prostor na ploché hlavici stroje, kam pohodlně uložíte třeba nářadí. K tělu stroje po práci jednoduše uchytíte hadici i příslušenství, takže vám vysavač nezabere mnoho místa při skladování.

Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná přihrádka
  • Velký, praktický úložný prostor na hlavě vysavače.
  • Nářadí a příslušenství jsou vždy po ruce.
Integrovaná vypouštěcí hadice (odolná proti oleji)
  • Vypouštěcí hadice je snadno a rychle přístupná.
  • Kapaliny lze snadno a čistě zlikvidovat.
Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka.
  • Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon.
  • Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Upevnění hadice a kolena
  • Vždy bezpečně upevněný během přepravy.
  • Praktické a přehledné uložení stroje.
Ergonomické držadlo
  • Pohodlné a snadné přenášení vysavače.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 65
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 2760
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 20
Rozměry (D x Š x V) (mm) 600 x 480 x 920

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
  • Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
  • Pro vysávání tekutin, hrubých nečistot a prachu na všech tvrdých površích a také pro čištění interiérů automobilů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 65/2 Ap

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.