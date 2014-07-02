Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Ap
Všestranný vysavač NT 65/2 Ap se pyšní dvojicí silných motorů o celkovém příkonu 2760 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 65 l odpadu.
Výkonný vysavač NT 65/2 Ap perfektně vyčistí průmyslové haly, staveniště i dílny. Dvojice motorů o celkovém příkonu až 2760 W si hravě poradí i s odolnou špínou. O kvalitní zachycení prachu se stará účinný plochý skládaný filtr. Chrání ho praktický kryt, který brání zbytečnému prášení při výměně filtru. A když se filtr náhodou zanese, díky funkci poloautomatického čištění ApClean ho uvolníte pouhým stiskem tlačítka. Zvládnete tak vysávat dlouho bez přerušení. Nečistoty se hromadí v objemné 65l nádobě s vypouštěcí hadicí, která ulehčuje údržbu zařízení. Úklid rozlehlých prostor vam půjde dobře od ruky i díky dlouhému 10m kabelu a čtveřici bytelných koleček, které usnadní pohyb po místnosti. Oceníte rovněž odkládací prostor na ploché hlavici stroje, kam pohodlně uložíte třeba nářadí. K tělu stroje po práci jednoduše uchytíte hadici i příslušenství, takže vám vysavač nezabere mnoho místa při skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná přihrádka
- Velký, praktický úložný prostor na hlavě vysavače.
- Nářadí a příslušenství jsou vždy po ruce.
Integrovaná vypouštěcí hadice (odolná proti oleji)
- Vypouštěcí hadice je snadno a rychle přístupná.
- Kapaliny lze snadno a čistě zlikvidovat.
Poloautomatické čištění filtru Ap
- Optimální účinnost čištění filtru stisknutím tlačítka.
- Umožňuje trvale vysoký výkon filtru a sací výkon.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Upevnění hadice a kolena
- Vždy bezpečně upevněný během přepravy.
- Praktické a přehledné uložení stroje.
Ergonomické držadlo
- Pohodlné a snadné přenášení vysavače.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|20
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|600 x 480 x 920
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
- Pro vysávání tekutin, hrubých nečistot a prachu na všech tvrdých površích a také pro čištění interiérů automobilů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 65/2 Ap
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.