Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Ap Me Tc
Spolehlivý vysavač NT 75/2 Ap Me Tc hravě uklidí suché i mokré nečistoty všeho druhu. Jeho nerezová nádoba pojme až 75 l odpadu a díky sklopnému podvozku se i snadno čistí.
NT 75/2 Ap Me Tc je vysoce výkonný mokro-suchý vysavač s technologií ApClean pro konzistentně vysoký sací výkon a dlouhé pracovní intervaly. Robustní 75litrová nádoba z nerezové oceli je ideální pro velké množství nečistot a díky naklápěcímu podvozku se snadno vyprázdní. Vysavač má kompaktní tělo s integrovaným krytem filtru pro snadné vyjmutí velkého plochého skládaného filtru. Účinný poloautomatický systém čištění filtru ApClean zajišťuje vždy vysoký sací výkon a zároveň umožňuje delší pracovní intervaly a dlouhou životnost filtru. NT 75/2 Ap Me Tc je také vybaven elektronickou kontrolou hladiny naplnění, která zaručuje, že při mokrém vysávání nebude překročena maximální povolená hladina naplnění. Absorbované kapaliny lze snadno zlikvidovat pomocí trvale připojené, olejivzdorné vypouštěcí hadice. Díky praktickému systému klipů lze příslušenství k vysavači rychle a snadno připevnit. Stroj je vybaven úložným prostorem pro hadici, držákem příslušenství a velkým úložným prostorem (např. pro nářadí). Dvě velká kolečka a dvě řídicí kladky poskytují NT 75/2 Ap Me Tc veškerou potřebnou přenosnost.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaná přihrádkaVe velké integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále dobře uklizené a vždy na dosah ruky.
Integrovaná vypouštěcí hadicePomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.
Poloautomatické čištění filtru ApPoloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.
Upevnění hadice a kolena
- Jednoduché upevnění sací hadice a kolena při přepravě a skladování.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|75
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|26
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|700 x 505 x 995
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
- Sklopný podvozek
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Ap Me Tc
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.