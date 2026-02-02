Mokro-suchý vysavač NT 20/1 Me Classic Edition

Robustní, kompaktní vysavač na mokré a suché vysávání NT 20/1 Me Classic s 20litrovou nádobou spolehlivě odstraní všechny druhy nečistot.

NT 20/1 Me Classic je robustní, kompaktní vysavač na mokré a suché vysávání z řady NT Classic. Stroj je vybaven 20litrovou nádobou a zaujme Easy Service koncepten, nízkými náklady na provoz a údržbu a spolehlivou filtrační technologií. Díky své výkonné 1 500 W turbíně vysavač snadno zvládne všechny druhy nečistot. Stroj je ideální pro malá množství kapalin, hrubé nečistoty a prach.

Mokro-suchý vysavač NT 20/1 Me Classic Edition: Kompaktní, robustní a mobilní
Dobrá stabilita, snadná manévrovatelnost a pohodlná přeprava díky štíhlému designu a 4 vodicím kolečkům. Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Mokro-suchý vysavač NT 20/1 Me Classic Edition: Vynikající sací výkon
Stroje NT Classic s výkonnou turbínou 1500 Watt spolehlivě odstraní nejrůznější znečištění. Konstantně vynikající výsledky čištění.
Mokro-suchý vysavač NT 20/1 Me Classic Edition: Servis a komfort
Úžasně rychlý: koncept Easy Service umožňuje vyjmutí turbíny za pouhých 44 sekund. Rychlá výměna turbíny ušetří nejen hodně času, ale i nákladů.
Efektivnost vypuštěním
  • Jednomotorové vysavače NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
  • Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 59
Podtlak (mbar/kPa) 227 / 22,7
Objem nádrže (l) 20
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 1500
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 6,5
Hladina hluku (dB(A)) 78
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 360 x 520

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Typ sací hadice: s kolenem
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
Oblasti použití
  • Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
