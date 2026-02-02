Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me

NT 27/1 Me je výkonný vysavač na mokro-suché vysávání pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a vybavený nádobou z nerezové oceli.

NT 27/1 Me je kompaktní, obratný a obzvláště uživatelsky přívětivý vysavač na mokro-suché vysávání pro univerzální komerční použití. Obrovský sací výkon NT 27/1 Me je dán výkonnou sací turbínou. Je vybaven patronovým filtrem. Mechanické plovákové vypnutí při dosažení maximální hladiny naplnění zajišťuje delší životnost a šetrný provoz. Praktický systém spon pro rychlou výměnu nebo připojení příslušenství usnadňuje manipulaci. Pět otočných koleček zajišťuje snadné vedení, manévrovatelnost a stabilitu. NT 27/1 Me je také vybaven praktickým úložným prostorem na hlavě dmychadla. Dalším plusem NT 27/1 Me je držák příslušenství a háček na kabel na stroji. Ergonomická rukojeť s držákem sací trubice zaručuje snadnou a pohodlnou přepravu stroje se vším příslušenstvím. NT 27/1 Me má všestrannou ochranu proti nárazům, která chrání nejen samotný stroj, ale také stěny, stroje a nábytek před poškozením. Nerezové pouzdro odolné proti korozi, kyselinám a zásadám také zajišťuje dlouhou životnost průmyslového vysavače.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me: Integrované uložení příslušenství
Integrované uložení příslušenství
Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače. Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně uchyceny na stroji, což znamená, že jsou vždy při ruce.
Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me: PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me: Stabilní kovové uzavírací spony
Stabilní kovové uzavírací spony
Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.
Robustní nárazník
  • Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Mechanické odpojení pomocí plováku
  • Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
  • Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 72
Podtlak (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádrže (l) 27
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 71
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 420 x 420 x 540

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Náhradní díly NT 27/1 Me

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

