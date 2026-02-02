Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me
NT 27/1 Me je výkonný vysavač na mokro-suché vysávání pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a vybavený nádobou z nerezové oceli.
NT 27/1 Me je kompaktní, obratný a obzvláště uživatelsky přívětivý vysavač na mokro-suché vysávání pro univerzální komerční použití. Obrovský sací výkon NT 27/1 Me je dán výkonnou sací turbínou. Je vybaven patronovým filtrem. Mechanické plovákové vypnutí při dosažení maximální hladiny naplnění zajišťuje delší životnost a šetrný provoz. Praktický systém spon pro rychlou výměnu nebo připojení příslušenství usnadňuje manipulaci. Pět otočných koleček zajišťuje snadné vedení, manévrovatelnost a stabilitu. NT 27/1 Me je také vybaven praktickým úložným prostorem na hlavě dmychadla. Dalším plusem NT 27/1 Me je držák příslušenství a háček na kabel na stroji. Ergonomická rukojeť s držákem sací trubice zaručuje snadnou a pohodlnou přepravu stroje se vším příslušenstvím. NT 27/1 Me má všestrannou ochranu proti nárazům, která chrání nejen samotný stroj, ale také stěny, stroje a nábytek před poškozením. Nerezové pouzdro odolné proti korozi, kyselinám a zásadám také zajišťuje dlouhou životnost průmyslového vysavače.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenstvíPohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače. Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně uchyceny na stroji, což znamená, že jsou vždy při ruce.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkostiSnadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Stabilní kovové uzavírací sponyZvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.
Robustní nárazník
- Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Mechanické odpojení pomocí plováku
- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|72
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|27
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 540
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 27/1 Me
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.