Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Me Classic Edition
Spolehlivý 1500W vysavač NT 30/1 Me Classic Edition si hravě poradí s mokrými i suchými nečistotami. Navíc pojme až 30 l vysátého odpadu.
Praktický vysavač NT 30/1 Me Classic Edition oceníte při úklidu ve skladech i garážích. Jeho silný 1500W motor vytvoří podtlak až 22,7 kPa, který účinně odstraní i nejodolnější nečistoty. Stroj spolehlivě uklidí hlínu i vylité tekutiny. Díky široké 360mm podlahové hubici vám navíc práce půjde dobře od ruky. Těžko přístupná místa pak jednoduše vyčistíte pomocí spárové hubice. Vysátý odpad se hromadí v robustní 30l nerezové nádobě s nárazníkem, který chrání před poškozením zdi i nábytek v místnosti. Stabilní kolečka, ergonomické držadlo a dlouhý 6,5m přívodní kabel umožní snadný přesun vysavače během úklidu. Po práci navíc kabel lehce smotá a zavěsíte na integrovaný hák, takže se vám při skladování nezauzluje.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní, robustní a mobilníDobrá stabilita, snadná manévrovatelnost a pohodlná přeprava díky štíhlému designu a 4 vodicím kolečkům. Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Vynikající sací výkonStroje NT Classic s výkonnou turbínou 1500 Watt spolehlivě odstraní nejrůznější znečištění. Konstantně vynikající výsledky čištění.
Servis a komfortÚžasně rychlý: koncept Easy Service umožňuje vyjmutí turbíny za pouhých 44 sekund. Rychlá výměna turbíny ušetří nejen hodně času, ale i nákladů.
Efektivnost vypuštěním
- Jednomotorové vysavače NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
- Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|59
|Podtlak (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 1500
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|6,5
|Hladina hluku (dB(A))
|78
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 360 x 645
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Typ sací hadice: s kolenem
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
- Nádoba z ušlechtilé oceli
Oblasti použití
- Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Me Classic Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
