Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Me Classic Edition

Spolehlivý 1500W vysavač NT 30/1 Me Classic Edition si hravě poradí s mokrými i suchými nečistotami. Navíc pojme až 30 l vysátého odpadu.

Praktický vysavač NT 30/1 Me Classic Edition oceníte při úklidu ve skladech i garážích. Jeho silný 1500W motor vytvoří podtlak až 22,7 kPa, který účinně odstraní i nejodolnější nečistoty. Stroj spolehlivě uklidí hlínu i vylité tekutiny. Díky široké 360mm podlahové hubici vám navíc práce půjde dobře od ruky. Těžko přístupná místa pak jednoduše vyčistíte pomocí spárové hubice. Vysátý odpad se hromadí v robustní 30l nerezové nádobě s nárazníkem, který chrání před poškozením zdi i nábytek v místnosti. Stabilní kolečka, ergonomické držadlo a dlouhý 6,5m přívodní kabel umožní snadný přesun vysavače během úklidu. Po práci navíc kabel lehce smotá a zavěsíte na integrovaný hák, takže se vám při skladování nezauzluje.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Me Classic Edition: Kompaktní, robustní a mobilní
Kompaktní, robustní a mobilní
Dobrá stabilita, snadná manévrovatelnost a pohodlná přeprava díky štíhlému designu a 4 vodicím kolečkům. Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Me Classic Edition: Vynikající sací výkon
Vynikající sací výkon
Stroje NT Classic s výkonnou turbínou 1500 Watt spolehlivě odstraní nejrůznější znečištění. Konstantně vynikající výsledky čištění.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Me Classic Edition: Servis a komfort
Servis a komfort
Úžasně rychlý: koncept Easy Service umožňuje vyjmutí turbíny za pouhých 44 sekund. Rychlá výměna turbíny ušetří nejen hodně času, ale i nákladů.
Efektivnost vypuštěním
  • Jednomotorové vysavače NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
  • Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 59
Podtlak (mbar/kPa) 227 / 22,7
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 1500
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 6,5
Hladina hluku (dB(A)) 78
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 360 x 645

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Typ sací hadice: s kolenem
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES
  • Nádoba z ušlechtilé oceli

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Me Classic Edition

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.