Mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition

Všestranný vysavač NT 50/2 Me Classic Edition oceníte při úklidu kanceláří i výrobních hal. Odstraní suché i mokré nečistoty a pojme až 50 l odpadu.

Výkonný vysavač NT 50/2 Me Classic Edition účinně vyčistí hlínu, bláto i vylité tekutiny. Dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W si poradí i s odolnou špínou. Turbíny je navíc možné v případě potřeby snadno vyměnit. Kvalitní patronový filtr pak umožňuje vysávat i bez sáčku. Objemná nádoba z ušlechtilé oceli pojme až 50 l vysátého odpadu. Snadný pohyb při úklidu zajišťuje čtveřice stabilních koleček a ergonomické držadlo. Dlouhý 7,5m kabel ulehči i čištění rozlehlých místností. Vysávání vám půjde dobře od ruky také díky široké 360mm podlahové hubici, která si poradí s mokrými i suchými nečistotami. A když potřebujete zbavit prachu užší prostory, jednoduše ji vyměníte za praktickou hubici k čištění spár.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition: Robustní a komfortně pojízdný
Robustní a komfortně pojízdný
Ta nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům. Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition: Vynikající sací výkon
Vynikající sací výkon
2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon. Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition: Vysávání bez filtračního sáčku
Vysávání bez filtračního sáčku
Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher. Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 53
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 50
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2300
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 76
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 17,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 23,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 510 x 850

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Madlo

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/2 Me Classic Edition

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.