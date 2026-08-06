Mokro-suchý vysavač NT 50/2 Me Classic Edition
Všestranný vysavač NT 50/2 Me Classic Edition oceníte při úklidu kanceláří i výrobních hal. Odstraní suché i mokré nečistoty a pojme až 50 l odpadu.
Výkonný vysavač NT 50/2 Me Classic Edition účinně vyčistí hlínu, bláto i vylité tekutiny. Dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W si poradí i s odolnou špínou. Turbíny je navíc možné v případě potřeby snadno vyměnit. Kvalitní patronový filtr pak umožňuje vysávat i bez sáčku. Objemná nádoba z ušlechtilé oceli pojme až 50 l vysátého odpadu. Snadný pohyb při úklidu zajišťuje čtveřice stabilních koleček a ergonomické držadlo. Dlouhý 7,5m kabel ulehči i čištění rozlehlých místností. Vysávání vám půjde dobře od ruky také díky široké 360mm podlahové hubici, která si poradí s mokrými i suchými nečistotami. A když potřebujete zbavit prachu užší prostory, jednoduše ji vyměníte za praktickou hubici k čištění spár.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a komfortně pojízdnýTa nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům. Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Vynikající sací výkon2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon. Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Vysávání bez filtračního sáčkuDvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher. Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|50
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|17,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 510 x 850
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Papír
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Madlo
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/2 Me Classic Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.