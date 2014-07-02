Mokro-suchý vysavač NT 70/2

Silný průmyslový vysavač NT 70/2 se pyšní dvěma motory o celkovém příkonu až 2400 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 70 l odpadu najednou.

Výkonný vysavač NT 70/2 spolehlivě vysaje jak pracovní odpad, tak i rozlité tekutiny. Oceníte jej při úklidu průmyslových hal, skladů a stavenišť. Maximální sací sílu zajišťuje dvojice motorů s příkonem až 2400 W a dlouhou životností. Perfektní zachycení nečistot zabezpečuje kvalitní patronový filtr. Vysátý odpad se pak hromadí v objemné 70l nádobě s vypouštěcí hadicí, která usnadňuje údržbu. Tělo vysavače navíc rámuje robustní nárazník, který při úklidu chrání váš nábytek i zdi. Zařízení se díky čtveřici stabilních koleček a ergonomické rukojeti jednoduše přesouvá. Dlouhý 10m kabel vám pak umožní vysát i rozlehlé prostory na jeden zátah. Při skladování oceníte také praktické uložení příslušenství přímo ve vysavači, které šetří místo.

Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenství
  • Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.
Integrovaná vypouštěcí hadice
  • Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.
Ergonomické držadlo
  • Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.
Robustní nárazník
  • Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 70
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 2400
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 79
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 25,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 32,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 720 x 510 x 975

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Vypouštěcí hadice
  • Madlo

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
Náhradní díly NT 70/2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.