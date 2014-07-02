Mokro-suchý vysavač NT 70/2
Silný průmyslový vysavač NT 70/2 se pyšní dvěma motory o celkovém příkonu až 2400 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 70 l odpadu najednou.
Výkonný vysavač NT 70/2 spolehlivě vysaje jak pracovní odpad, tak i rozlité tekutiny. Oceníte jej při úklidu průmyslových hal, skladů a stavenišť. Maximální sací sílu zajišťuje dvojice motorů s příkonem až 2400 W a dlouhou životností. Perfektní zachycení nečistot zabezpečuje kvalitní patronový filtr. Vysátý odpad se pak hromadí v objemné 70l nádobě s vypouštěcí hadicí, která usnadňuje údržbu. Tělo vysavače navíc rámuje robustní nárazník, který při úklidu chrání váš nábytek i zdi. Zařízení se díky čtveřici stabilních koleček a ergonomické rukojeti jednoduše přesouvá. Dlouhý 10m kabel vám pak umožní vysát i rozlehlé prostory na jeden zátah. Při skladování oceníte také praktické uložení příslušenství přímo ve vysavači, které šetří místo.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenství
- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.
Integrovaná vypouštěcí hadice
- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.
Ergonomické držadlo
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.
Robustní nárazník
- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|70
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 2400
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|25,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|720 x 510 x 975
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Papír
- Vypouštěcí hadice
- Madlo
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
Příslušenství
Náhradní díly NT 70/2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.