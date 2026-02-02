Mokro-suchý vysavač NT 70/2 Me Classic Edition

Profesionální vysavač NT 70/2 Me Classic Edition spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty. Pyšní se dvojicí výkonných motorů a 70l nádobou z nerez oceli.

Univerzální vysavač NT 70/2 Me Classic Edition pohání dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W. S přehledem tak odstraní odolnou špínu, bláto i vylité tekutiny. Vysavač se skvěle hodí k úklidu vozidel, skladišť i průmyslových hal. Jeho robustní 70l nádoba z kvalitní nerez oceli pojme obrovské množství odpadu a díky vypouštěcí hadici se i snadno čistí. O zachycování prachu se pak stará kvalitní patronový filtr. Čtveřice bytelných koleček a ergonomické držadlo usnadňují přesun během vysávání. Dlouhý 7,5m přívodní kabel umožňuje uklidit rozlehlé prostory na jeden zátah. Součástí balení je také 360mm podlahová hubice pro mokré i suché čištění a spárová hubice pro vysávání úzkých míst. Příslušenství i sací trubky navíc po práci lehce připevníte ke stroji, takže ušetříte místo při skladování.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní a komfortně pojízdný
  • Ta nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům.
  • Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Vynikající sací výkon
  • 2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon.
  • Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Komfortní servis
  • Úžasně rychlý: koncept Easy Service umožňuje vyjmutí turbíny za pouhých 44 sekund.
  • Rychlá výměna turbíny ušetří nejen hodně času, ale i nákladů.
Vysávání bez filtračního sáčku
  • Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
  • Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 53
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 70
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2300
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 76
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 18,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 26
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 510 x 850

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Podlahová hubice na suché nečistoty: 360 mm
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Vypouštěcí hadice
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Madlo
Oblasti použití
  • Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
