Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc
Ergonomický vysavač NT 70/3 Me Tc pojme až 70 l nečistot najednou. Pohodlně se ovládá, a díky sklopnému podvozku ho navíc vyprázdníte bez námahy. Zvládá suché, ale i mokré vysávání.
Mimořádně výkonný vysavač NT 70/3 Me Tc pohání trojice silných motorů s celkovým příkonem až 3600 W. Lehce tak odstraní i odolnější nečistoty. Poradí si s hlínou, pískem i rozlitými tekutinami. Stroj dokonale uklidí kancelářské prostory, skladiště i průmyslové haly. Důkladné zachycení nečistot zajišťuje kvalitní patronový filtr a 70l nerezová nádoba na odpad. Tu navíc díky sklopnému podvozku a vypouštěcí hadici jednoduše vyprázdníte i bez zbytečné námahy. Čtveřice stabilních koleček a ergonomická rukojeť vám usnadní pohyb při úklidu. Dlouhý 10m přívodní kabel a 4m hadice ulehčí vysávání rozlehlých místností. A když je vše čisté, sací trubky i příslušenství jednoduše připevníte k tělu vysavače, takže se vám bude lépe skladovat.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenstvíUložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.
Ergonomické držadloDíky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.
Sklopný podvozekRychle a jednoduše: nádoba se při vyprazdňování zcela jednoduše vyklopí dozadu.
- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|3 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|70
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 3600
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|83
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|29,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|510 x 645 x 990
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Sklopný podvozek
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Papír
- Vypouštěcí hadice
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Madlo
Vybavení
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 70/3 Me Tc
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
