Mokro-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic Edition
Objemný vysavač NT 90/2 Me Classic Edition pojme až 90 l nečistot na jeden zátah. Poradí si s hlínou, pískem i tekutinami. Díky dvojici motorů je také velmi výkonný.
Prvotřídní vysavač NT 90/2 Me Classic Edition uspokojí i náročného zákazníka. Je vybaven dvojicí silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W, kterým neodolá ani silná špína. Vysavač efektivně odstraní suché i mokré nečistoty, proto jej oceníte při každém úklidu. Široká 360mm podlahová hubice se osvědčí na různých typech povrchů – a když potřebujete vysát rohy místnosti nebo úzká místa, jednoduše ji vyměníte za spárovou hubici. Díky dlouhému 7,5m přívodnímu kabelu a čtveřici bytelných koleček se stroj skvěle hodí i k vysávání rozlehlých prostor. Oceníte ho při vysávání průmyslových hal, kancelářských prostor i skladišť. Jeho objemná 90l nádoba z kvalitní nerez oceli zvládne i velmi dlouhý úklid. A zásluhou praktické vypouštěcí hadice se navíc snadno vyprazdňuje. Účinný patronový filtr umožňuje také vysávání bez filtračního sáčku.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a komfortně pojízdnýTa nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům. Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Vynikající sací výkon2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon. Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Vypouštěcí hadicePomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.
Vysávání bez filtračního sáčku
- Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
- Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|90
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|19
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|26
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 510 x 995
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Papír
- Vypouštěcí hadice
- Nádoba z ušlechtilé oceli
Oblasti použití
- Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 90/2 Me Classic Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.