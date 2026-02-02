Mokro-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic Edition

Objemný vysavač NT 90/2 Me Classic Edition pojme až 90 l nečistot na jeden zátah. Poradí si s hlínou, pískem i tekutinami. Díky dvojici motorů je také velmi výkonný.

Prvotřídní vysavač NT 90/2 Me Classic Edition uspokojí i náročného zákazníka. Je vybaven dvojicí silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W, kterým neodolá ani silná špína. Vysavač efektivně odstraní suché i mokré nečistoty, proto jej oceníte při každém úklidu. Široká 360mm podlahová hubice se osvědčí na různých typech povrchů – a když potřebujete vysát rohy místnosti nebo úzká místa, jednoduše ji vyměníte za spárovou hubici. Díky dlouhému 7,5m přívodnímu kabelu a čtveřici bytelných koleček se stroj skvěle hodí i k vysávání rozlehlých prostor. Oceníte ho při vysávání průmyslových hal, kancelářských prostor i skladišť. Jeho objemná 90l nádoba z kvalitní nerez oceli zvládne i velmi dlouhý úklid. A zásluhou praktické vypouštěcí hadice se navíc snadno vyprazdňuje. Účinný patronový filtr umožňuje také vysávání bez filtračního sáčku.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic Edition: Robustní a komfortně pojízdný
Robustní a komfortně pojízdný
Ta nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům. Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Mokro-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic Edition: Vynikající sací výkon
Vynikající sací výkon
2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon. Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Mokro-suchý vysavač NT 90/2 Me Classic Edition: Vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadice
Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.
Vysávání bez filtračního sáčku
  • Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
  • Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 53
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 90
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2300
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 76
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 19
Hmotnost včetně obalu (kg) 26
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 510 x 995

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Vypouštěcí hadice
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
Oblasti použití
  • Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
