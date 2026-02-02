Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te L

Spolehlivý vysavač NT 40/1 Tact Te pojme až 40 l nečistot. Vysaje hrubou špínu, jemný prach i tekutiny. Díky automatickému čištění filtru vydrží uklízet opravdu dlouho.

Univerzální vysavač NT 40/1 Tact Te oceníte při úklidu dílen, staveb i výrobních hal. Účinně odstraní různé druhy suchých i mokrých nečistot. Ty se ukládají v objemné 40l nádobě opatřené nárazníkem. Perfektní výsledky zaručuje kvalitní plochý skládaný PES filtr, který efektivně zachytí i jemný prach. Díky funkci automatického čištění filtru Tact navíc vydržíte vysávat opravdu dlouho. Širokou 360mm podlahovou hubici doplňuje praktická hubice na čištění spár, s níž perfektně vyčistíte každý kout. Pohyb během vysávání usnadňuje čtveřice kovových koleček a dlouhý 7,5m kabel. Volitelně lze stroj doplnit také o ergonomické držadlo. V každé dílně oceníte rovněž adaptér pro připojení elektrického nářadí. Jednoduše tak vysajete odřezky a nečistoty rovnou při montáži. Plochá hlava vysavače s pogumovaným povrchem pak poslouží k odkládání náčiní a příslušenství.

Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te L: Přípojka sací hadice v hlavě vysavače
Otvor pro sací hadici v hlavě stroje umožňuje větší využitelný objem nádoby. Vyprazdňování nádoby je jednoduché díky spojení hadice a hlavy stroje.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te L: Odkládání kufru na nářadí a možnosti upevnění
Na plochou hlavu stroje lze díky pogumovaným povrchům umístit nádoby na nářadí, aniž by sklouzly. Přepravní oka umožňují bezpečné upevnění stroje pomocí běžných upínacích popruhů.
Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te L: Volitelné držadlo
Volitelné tlačné madlo lze snadno a rychle namontovat pro bezproblémovou přepravu na místo použití.
Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti
  • Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
  • Protože je filtr PES vhodný pro mokré i suché použití, není třeba jej měnit.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 68
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 19
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 655

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
