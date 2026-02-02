Mokro-suchý vysavač NT 40/1 Tact Te L
Spolehlivý vysavač NT 40/1 Tact Te pojme až 40 l nečistot. Vysaje hrubou špínu, jemný prach i tekutiny. Díky automatickému čištění filtru vydrží uklízet opravdu dlouho.
Univerzální vysavač NT 40/1 Tact Te oceníte při úklidu dílen, staveb i výrobních hal. Účinně odstraní různé druhy suchých i mokrých nečistot. Ty se ukládají v objemné 40l nádobě opatřené nárazníkem. Perfektní výsledky zaručuje kvalitní plochý skládaný PES filtr, který efektivně zachytí i jemný prach. Díky funkci automatického čištění filtru Tact navíc vydržíte vysávat opravdu dlouho. Širokou 360mm podlahovou hubici doplňuje praktická hubice na čištění spár, s níž perfektně vyčistíte každý kout. Pohyb během vysávání usnadňuje čtveřice kovových koleček a dlouhý 7,5m kabel. Volitelně lze stroj doplnit také o ergonomické držadlo. V každé dílně oceníte rovněž adaptér pro připojení elektrického nářadí. Jednoduše tak vysajete odřezky a nečistoty rovnou při montáži. Plochá hlava vysavače s pogumovaným povrchem pak poslouží k odkládání náčiní a příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Přípojka sací hadice v hlavě vysavačeOtvor pro sací hadici v hlavě stroje umožňuje větší využitelný objem nádoby. Vyprazdňování nádoby je jednoduché díky spojení hadice a hlavy stroje.
Odkládání kufru na nářadí a možnosti upevněníNa plochou hlavu stroje lze díky pogumovaným povrchům umístit nádoby na nářadí, aniž by sklouzly. Přepravní oka umožňují bezpečné upevnění stroje pomocí běžných upínacích popruhů.
Volitelné držadloVolitelné tlačné madlo lze snadno a rychle namontovat pro bezproblémovou přepravu na místo použití.
Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti
- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- Protože je filtr PES vhodný pro mokré i suché použití, není třeba jej měnit.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 655
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 40/1 Tact Te L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.