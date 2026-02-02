Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1
Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1 vysaje i větší místnosti během okamžiku. Díky řadě bezpečnostních prvků vám vydrží mnoho let. Navíc se snadno udržuje.
Spolehlivý kartáčový vysavač na koberce CV 30/1 oceníte při úklidu prodejen, restaurací i hotelových chodeb. Díky pracovní šířce 300 mm si poradí i s čištěním velkých ploch. Kartáč vysavače lze také výškově nastavit manuálně – snadno se tak přizpůsobí výšce vláken každého koberce. V případě potřeby ho navíc vyměníte i bez použití nářadí. Výškově nastavitelná rukojeť a dlouhý 12m kabel zaručují maximální pohodlí při práci. Sací trubku můžete navíc odpojit a lišty nebo niky vysát přímo hadicí. Součástí dodávky jsou také spárová hubice a hubice na čalounění, které vám pomohou s úklidem zbytku místnosti. Nechybí ani bezpečnostní prvky: Patentovaná rozběhová spojka brání zničení kartáče, pokud se náhodou ucpe kusem odpadu. Speciální pojistka také chrání koberec před poškozením, když stojí vysavač vlně stojí v místnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Manuální nastavení válcového kartáčeKartáčový válec lze díky výškovému nastavení přizpůsobit každé výšce kobercových vláken.
Výměna kartáčů bez nářadíRychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
Systém rychlé výměny pro síťový kabelVýměna síťového kabelu bez předchozích znalostí k úspoře času a nákladů.
Patentovaná rozběhová spojka
- Pro delší životnost: Inovativní, patentovaná rozběhová spojka chrání celou kartáčovou hlavu před přetížením a zabraňuje tak vysokým servisním nákladům.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka (cm)
|30
|Podtlak (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Množství vzduchu (l/s)
|43
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|5,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|340 x 310 x 1215
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Válcový kartáč standard: 1 Kusy
- filtrační pěna: 1 Kusy
Vybavení
- Ukazatel stavu filtru
- Zásuvný napájecí kabel: Standard
- Rukojeť výškově nastavitelná
- Ochranná třída: II
Příslušenství
Náhradní díly CV 30/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
