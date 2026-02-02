Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1

Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1 vysaje i větší místnosti během okamžiku. Díky řadě bezpečnostních prvků vám vydrží mnoho let. Navíc se snadno udržuje.

Spolehlivý kartáčový vysavač na koberce CV 30/1 oceníte při úklidu prodejen, restaurací i hotelových chodeb. Díky pracovní šířce 300 mm si poradí i s čištěním velkých ploch. Kartáč vysavače lze také výškově nastavit manuálně – snadno se tak přizpůsobí výšce vláken každého koberce. V případě potřeby ho navíc vyměníte i bez použití nářadí. Výškově nastavitelná rukojeť a dlouhý 12m kabel zaručují maximální pohodlí při práci. Sací trubku můžete navíc odpojit a lišty nebo niky vysát přímo hadicí. Součástí dodávky jsou také spárová hubice a hubice na čalounění, které vám pomohou s úklidem zbytku místnosti. Nechybí ani bezpečnostní prvky: Patentovaná rozběhová spojka brání zničení kartáče, pokud se náhodou ucpe kusem odpadu. Speciální pojistka také chrání koberec před poškozením, když stojí vysavač vlně stojí v místnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1: Manuální nastavení válcového kartáče
Manuální nastavení válcového kartáče
Kartáčový válec lze díky výškovému nastavení přizpůsobit každé výšce kobercových vláken.
Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1: Výměna kartáčů bez nářadí
Výměna kartáčů bez nářadí
Rychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1: Systém rychlé výměny pro síťový kabel
Systém rychlé výměny pro síťový kabel
Výměna síťového kabelu bez předchozích znalostí k úspoře času a nákladů.
Patentovaná rozběhová spojka
  • Pro delší životnost: Inovativní, patentovaná rozběhová spojka chrání celou kartáčovou hlavu před přetížením a zabraňuje tak vysokým servisním nákladům.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Pracovní šířka (cm) 30
Podtlak (mbar/kPa) 193 / 19,3
Množství vzduchu (l/s) 43
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 5,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 66
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 340 x 310 x 1215

Obsah balení

  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Vyjímatelná sací trubka
  • Elastická sací hadice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Válcový kartáč standard: 1 Kusy
  • filtrační pěna: 1 Kusy

Vybavení

  • Ukazatel stavu filtru
  • Zásuvný napájecí kabel: Standard
  • Rukojeť výškově nastavitelná
  • Ochranná třída: II
Kartáčový kobercový vysavač CV 30/1

Videa

Příslušenství
Náhradní díly CV 30/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.