Kartáčový kobercový vysavač CV 38/2 Adv
Se systémem rychlé výměny napájecího kabelu Glideflex a integrovaným držákem příslušenství: snadno použitelný, výkonný vysavač koberců CV 38/2 Adv pro vysoké plošné výkony.
Ergonomické, výkonné a vysoce kvalitní vybavení: náš kartáčový kobercový vysavač CV 38/2 Adv s flexibilním a odolným napájecím kabelem Glideflex, mimořádně velkou pracovní šířkou a vynikajícím sacím výkonem zapůsobí všude tam, kde je třeba rychle a efektivně vyčistit velké kobercové plochy. Ať už se jedná o maloobchod, pohostinství a gastronomii, kanceláře, veřejné budovy nebo výstavní prostory - nízká hmotnost a ergonomická rukojeť s integrovaným vypínačem zajišťují vždy pohodlnou manipulaci a práci bez únavy. Příslušenství integrované přímo na přístroji rozšiřuje oblasti použití o rychlé a účinné čištění okrajů nebo úzkých výklenků, zatímco vizuální pomůcka pro nastavení kartáče umožňuje přesné přizpůsobení kartáče výšce vlasu koberce. Patentovaný systém odstraňování nečistot umožňuje prakticky bezprašnou výměnu extrémně odolných filtračních sáčků. Chytrou koncepci zařízení doplňují další časově i finančně úsporné prvky výbavy, jako je systém rychlé výměny napájecího kabelu nebo možnost výměny kartáče bez použití nářadí.
Charakteristické znaky a výhody
Signalizační kontrolkaVizuální indikace pro nastavení výšky kartáčového válce. Válečkový kartáč nastavitelný na různé výšky vlasu koberce. Optimalizované nastavení výšky kartáčového válce pro optimální výsledky čištění.
Rychloupínací systém pro napájecí kabel GlideflexObzvláště flexibilní, robustní napájecí kabel Glideflex s dlouhou životností. Snadno se vyměňuje a nevyžaduje žádné předchozí znalosti. Šetří čas a snižuje náklady na servis.
Flexibilní a dobrá možnost čištěníSnadné a rychlé vyjmutí natahovací sací hadice. V případě potřeby snadné odstranění ucpání.
Výměna kartáčů bez nářadí
- Rychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
- Šetří čas a snižuje náklady na servis.
Ergonomická rukojeť s vypínačem
- Pro pohodlnou a uživatelsky přívětivou manipulaci.
- Další výhodou z hlediska ergonomie je integrace vypínače.
- Umožňuje pohodlnou práci bez únavy.
Integrované uložení příslušenství
- Systém klipů pro uložení sacích hubic odolných proti ztrátě.
- Štěrbinová hubice a hubice na čalounění vždy po ruce.
HEPA filtr (volitelné)
- Filtr HEPA 13 certifikovaný podle zkušební normy DIN EN 1822:2019.
- Velmi vysoký stupeň separace 99,95 %.
- Aerosoly, viry a bakterie jsou téměř úplně zachyceny.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka (cm)
|38
|Podtlak (mbar/kPa)
|200 / 20
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|5,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Výkon motoru kartáčů (W)
|150
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|370 x 390 x 1215
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Válcový kartáč standard: 1 Kusy
Vybavení
- Ukazatel stavu filtru
- Zásuvný napájecí kabel: Flexibilní
- Rukojeť výškově nastavitelná
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
