Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2

Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2 si poradí i s úklidem kinosálů nebo kongresových hal. Díky pracovní šířce 48 cm a pohodlnému ovládání vám s ním půjde práce dobře od ruky.

Ergonomický kartáčový vysavač na koberce CV 48/2 spolehlivě vyčistí velké sály a open space kanceláře. Velká pracovní šířka 48 cm umožňuje rychlý a efektivní úklid všech suchých nečistot. Díky chytré konstrukci bez námahy vysajete také prostor pod nábytkem. Výšku pracovního kartáče snadno přizpůsobíte konkrétnímu typu koberce – praktická kontrolka vás navíc upozorní, když je nastavení vhodné upravit. Štěrbiny a čalounění vysajete pomocí speciálních hubic, které dodáváme jako příslušenství. Pohodlí při práci zaručí dlouhý 12m přívodní kabel a výškově nastavitelné madlo, které dobře padne do ruky. Jednoduchá je také údržba vysavače – přívodní kabel i čisticí kartáč lehce vyměníte i bez použití nářadí. Rovněž filtrační sáček snadno vyjmete, aniž byste zaneřádili okolí. Jeden kus fleecového filtračního sáčku naleznete přímo v balení vysavače.

Charakteristické znaky a výhody
Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2: Signalizační kontrolka
Signalizační kontrolka
Kontrolka signalizuje, kdy je třeba nastavit válcovou kartáčovou hlavu, aby bylo dosaženo optimálních výsledků čištění.
Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2: Systém rychlé výměny pro síťový kabel
Systém rychlé výměny pro síťový kabel
Výměna síťového kabelu bez předchozích znalostí k úspoře času a nákladů.
Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2: Flexibilní a dobrá možnost čištění
Flexibilní a dobrá možnost čištění
Pružnou sací hadici snadno vyjmete. Vyčistíte tak snadno a bez námahy ucpaná místa.
Výměna kartáčů bez nářadí
  • Rychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Pracovní šířka (cm) 48
Podtlak (mbar/kPa) 200 / 20
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 5,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 65
Výkon motoru kartáčů (W) 150
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 9,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 13,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 370 x 485 x 1215

Obsah balení

  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Vyjímatelná sací trubka
  • Elastická sací hadice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Válcový kartáč standard: 1 Kusy

Vybavení

  • Ukazatel stavu filtru
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Rukojeť
  • Rukojeť výškově nastavitelná
Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2

Videa

Příslušenství
Náhradní díly CV 48/2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.