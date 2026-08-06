Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2
Kartáčový kobercový vysavač CV 48/2 si poradí i s úklidem kinosálů nebo kongresových hal. Díky pracovní šířce 48 cm a pohodlnému ovládání vám s ním půjde práce dobře od ruky.
Ergonomický kartáčový vysavač na koberce CV 48/2 spolehlivě vyčistí velké sály a open space kanceláře. Velká pracovní šířka 48 cm umožňuje rychlý a efektivní úklid všech suchých nečistot. Díky chytré konstrukci bez námahy vysajete také prostor pod nábytkem. Výšku pracovního kartáče snadno přizpůsobíte konkrétnímu typu koberce – praktická kontrolka vás navíc upozorní, když je nastavení vhodné upravit. Štěrbiny a čalounění vysajete pomocí speciálních hubic, které dodáváme jako příslušenství. Pohodlí při práci zaručí dlouhý 12m přívodní kabel a výškově nastavitelné madlo, které dobře padne do ruky. Jednoduchá je také údržba vysavače – přívodní kabel i čisticí kartáč lehce vyměníte i bez použití nářadí. Rovněž filtrační sáček snadno vyjmete, aniž byste zaneřádili okolí. Jeden kus fleecového filtračního sáčku naleznete přímo v balení vysavače.
Charakteristické znaky a výhody
Signalizační kontrolkaKontrolka signalizuje, kdy je třeba nastavit válcovou kartáčovou hlavu, aby bylo dosaženo optimálních výsledků čištění.
Systém rychlé výměny pro síťový kabelVýměna síťového kabelu bez předchozích znalostí k úspoře času a nákladů.
Flexibilní a dobrá možnost čištěníPružnou sací hadici snadno vyjmete. Vyčistíte tak snadno a bez námahy ucpaná místa.
Výměna kartáčů bez nářadí
- Rychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Pracovní šířka (cm)
|48
|Podtlak (mbar/kPa)
|200 / 20
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|5,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Výkon motoru kartáčů (W)
|150
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|370 x 485 x 1215
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Válcový kartáč standard: 1 Kusy
Vybavení
- Ukazatel stavu filtru
- Zásuvný napájecí kabel: Standardní
- Rukojeť
- Rukojeť výškově nastavitelná
Videa
Příslušenství
Náhradní díly CV 48/2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.