Suchý vysavač T 10/1

Mimořádně tichý, odolný a udržitelný: vysavač na suché vysávání T 10/1 vyrobený ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾ nabízí vynikající sací výkon a ergonomický, uživatelsky příjemný design.

Suchý vysavač T 10/1 se skládá ze 45 procent z recyklovaného materiálu¹⁾, který šetří zdroje a šetří energii během výrobního procesu. Zaujme prvotřídním sacím výkonem, udržitelností, robustností a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Navzdory vysokému sacímu výkonu pracuje T 10/1 s hlučností pouhých 52 dB(A), a proto je mimořádně tichý, takže jej lze bez problémů používat pro denní čištění a v oblastech citlivých na hluk. Kompaktní stroj nabízí pohodlnou, skládací rukojeť pro ergonomickou přepravu. T 10/1 je odolný proti převrácení a manévrovatelný. Objem vysavače je 10 litrů. Jeho odolnost a robustnost jsou patrné z prvků, jako je podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinovou hubici, která je součástí dodávky, lze uložit do integrovaného úložného prostoru pro příslušenství na T 10/1, a proto je vždy po ruce. Volitelně lze zakoupit vysoce účinný filtr HEPA 14.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 10/1: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Výroba: snížená spotřeba surovin a energie. Použití recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂.
Suchý vysavač T 10/1: Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Suchý vysavač T 10/1: Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomické přenášení: lze nosit blízko těla.  Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť. Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
  • Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
  • Proces čištění může plynule pokračovat.
  • Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
  • Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
  • Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
  • Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
  • Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
  • Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
  • Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu.
  • Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Trvalý filtrační koš
  • Odolné, robustní a udržitelné. 
  • Vyrobeno z vliesu.
  • Lze prát v ruce na 30 °C a znovu použít.
Integrované uložení příslušenství
  • Štěrbinovou hubici lze pohodlně uložit do hlavy stroje.
  • Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 185 / 18
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 585
Objem nádrže (l) 10
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 52
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Všechny plastové díly, kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Chytrý systém navíjení kabelu
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Parkovací poloha pro podlahovou hubici
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 10/1
Suchý vysavač T 10/1
Suchý vysavač T 10/1

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.