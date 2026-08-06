Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA

Robustní, ultra tichý a se zaměřením na hygienu: T 10/1 Adv HEPA se skládá ze 45% z recyklovaného materiálu¹⁾ a kromě sacího výkonu nabízí účinný filtr HEPA 14 a širokou škálu příslušenství.

Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA zaručuje nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech díky filtru HEPA 14 a je zárukou udržitelnosti a vynikajícího sacího výkonu. Vyznačuje se také působivou robustností, komplexní nabídkou příslušenství a vynikajícím poměrem cena/výkon. 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ použitého při výrobě šetří zdroje. T 10/1 Adv HEPA se vyznačuje mimořádně tichým provozem (52 dB[A]), a lze jej proto použít pro denní čištění a na místech citlivých na hluk, např.: v domácnosti, kanceláři i nemocnici. Tento vysavač je snadno ovladatelný a odolný proti převrácení, s kapacitou nádoby 10 litrů. Vyznačuje se pohodlnou skládací rukojetí, která umožňuje ergonomickou přepravu. Je také odolný a robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí dodávky a lze je uložit s vysavačem pro snadný přístup kdykoli. Rozsah dodávky T 10/1 Adv HEPA zahrnuje širokou škálu příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká a teleskopická sací trubice (hliník), přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění a HEPA 14 filtr.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Výroba: snížená spotřeba surovin a energie. Použití recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂.
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Vysoce účinný filtr HEPA 14
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA: Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
  • Ergonomické přenášení: lze nosit blízko těla. 
  • Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť.
  • Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
  • Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
  • Proces čištění může plynule pokračovat.
  • Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
  • Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
  • Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
  • Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
  • Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
  • Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Široká nabídka příslušenství
  • Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
  • Vysoce kvalitní filtrační koš a vliesový filtrační sáček.
  • Výškově nastavitelná, lehká teleskopická sací trubice vyrobená z hliníku.
Integrované uložení příslušenství
  • Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: uloženy v hlavě stroje.
  • Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 185 / 18
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 585
Objem nádrže (l) 10
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 52
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Všechny plastové díly, kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Chytrý systém navíjení kabelu
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1 Adv HEPA

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.