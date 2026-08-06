Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further

T 11/1 Classic Adv Go!Further je limitovaná edice vysavače na suchý prach vyrobeného z 60% recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaného s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky.

Limitovaná edice černého vysavače T 11/1 Classic Adv Go!Further, vyrobeného z 60 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Vysavač zaujme prvotřídním sacím výkonem, vysokou odolností a atraktivním poměrem cena/výkon. Díky 60% obsahu recyklovaného materiálu¹⁾ se od samého začátku šetří zdroje a snižuje se spotřeba energie. Navzdory svému silnému sacímu výkonu zůstává stroj příjemně tichý, pouze 61 dB(A), takže jej lze používat i v místech citlivých na hluk. Kompaktní a stabilní vysavač má objem nádoby 11 litrů a váží pouze 4 kilogramy. Ergonomická rukojeť a integrované koleno umožňují dlouhou práci bez únavy a pohodlnou přepravu. 12 metrů dlouhý napájecí kabel s konektorem může uživatel kdykoli snadno vyměnit. Na samotném vysavači je speciální úložný prostor pro příslušenství, jako je sací trubice a podlahová hubice.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further: Zásuvný napájecí kabel
Zásuvný napájecí kabel
Snadná výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušností. Čištění lze pokračovat bez přerušení. Žádné zbytečné vysoké servisní náklady.
Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Vyrobeno s 60% recyklovaného plastu¹⁾. Odnímatelný napájecí kabel: snadná výměna napájecího kabelu, prodlužuje životnost stroje. Čisticí proces může pokračovat bez větších přerušení. Nízká hlučnost provozu pouhých 61 dB(A).
Nízká hlučnost provozu pouhých 61 dB(A)
  • Chrání uživatele při práci.
  • Pro použití v hlučných prostředích a v noci.
  • Vhodné také pro denní čištění.
Integrované uložení příslušenství
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
  • Snadná a praktická parkovací poloha podlahové hubice na vysavači.
Hák na kabel
  • Snadné uložení napájecího kabelu.
  • Kabel je během přepravy vždy bezpečně upevněn.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 11
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 61
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Hák na kabel
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further
Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further
Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic Adv Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.