Suchý vysavač T 11/1 Classic Adv Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further je limitovaná edice vysavače na suchý prach vyrobeného z 60% recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaného s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky.
Limitovaná edice černého vysavače T 11/1 Classic Adv Go!Further, vyrobeného z 60 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Vysavač zaujme prvotřídním sacím výkonem, vysokou odolností a atraktivním poměrem cena/výkon. Díky 60% obsahu recyklovaného materiálu¹⁾ se od samého začátku šetří zdroje a snižuje se spotřeba energie. Navzdory svému silnému sacímu výkonu zůstává stroj příjemně tichý, pouze 61 dB(A), takže jej lze používat i v místech citlivých na hluk. Kompaktní a stabilní vysavač má objem nádoby 11 litrů a váží pouze 4 kilogramy. Ergonomická rukojeť a integrované koleno umožňují dlouhou práci bez únavy a pohodlnou přepravu. 12 metrů dlouhý napájecí kabel s konektorem může uživatel kdykoli snadno vyměnit. Na samotném vysavači je speciální úložný prostor pro příslušenství, jako je sací trubice a podlahová hubice.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Zásuvný napájecí kabelSnadná výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušností. Čištění lze pokračovat bez přerušení. Žádné zbytečné vysoké servisní náklady.
UdržitelnostVyrobeno s 60% recyklovaného plastu¹⁾. Odnímatelný napájecí kabel: snadná výměna napájecího kabelu, prodlužuje životnost stroje. Čisticí proces může pokračovat bez větších přerušení. Nízká hlučnost provozu pouhých 61 dB(A).
Nízká hlučnost provozu pouhých 61 dB(A)
- Chrání uživatele při práci.
- Pro použití v hlučných prostředích a v noci.
- Vhodné také pro denní čištění.
Integrované uložení příslušenství
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
- Snadná a praktická parkovací poloha podlahové hubice na vysavači.
Hák na kabel
- Snadné uložení napájecího kabelu.
- Kabel je během přepravy vždy bezpečně upevněn.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|11
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|61
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Hák na kabel
- Zásuvný napájecí kabel: Standardní
- Integrované uložení příslušenství
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic Adv Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.