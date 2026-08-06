Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra vysokotlaký čistič Cage Classic HD 9 / 100-4 Cage Classicvyniká díky pracovnímu tlaku 1 000 bar, hodinovému průtoku 900 la vypouštěcí pistoli. Odstraňuje i extrémně odolné nečistoty.
Ideální pro univerzální použití ve stavebnictví a dalších průmyslových aplikacích: náš univerzální vysokotlaký čistič HD 9 / 100-4 Cage Classic z kompaktní třídy UHP. Srdcem stroje je extrémně výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo WOMA s vysokou objemovou účinností. HD 9 / 100-4 je vybaven obtokovou spoušťovou pistolí a má pracovní tlak 1 000 barů a průtok 900 l vody za hodinu, čímž rychle a spolehlivě odstraní i ty nejodolnější nečistoty.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné průmyslové čerpadloPlunžr z tvrdého kovu pro dlouhou životnost. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis pro snadnou výměnu dílů podléhajících opotřebení jako jsou ventily, těsnění nebo plunžry. Centrální ventil pro vysokou volumetrickou účinnost
Komfortní pistole WOMAErgonomická rukojeť a nízká hmotnost pro uživatelsky příjemnou obsluhu. Umožňuje práci bez únavy díky nížší síle
Robustní s dlouhou životnostíNízké náklady na provoz a servis. Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
Vysoká mobilita
- Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Průtok (l/h)
|980
|Teplota přívodní vody (°C)
|45
|Palivo
|Elektrický
|Výkon motoru (kW)
|35
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|380 - 415
|Frekvence (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Kliková hřídel
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|378
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|392
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|395,5
|Rozměry (D x Š x V) ( )
|1395 x 789 x 1088
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Spouštěcí pistole UHP (Dump Gun)
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 750 mm
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 20 m
- Bezpečnostní ventil
- Počitadlo provozních hodin
Videa
Oblasti použití
- Stavební průmysl
- Průmysl
- Doprava