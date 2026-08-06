Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic

Ultra vysokotlaký čistič Cage Classic HD 9 / 100-4 Cage Classicvyniká díky pracovnímu tlaku 1 000 bar, hodinovému průtoku 900 la vypouštěcí pistoli. Odstraňuje i extrémně odolné nečistoty.

Ideální pro univerzální použití ve stavebnictví a dalších průmyslových aplikacích: náš univerzální vysokotlaký čistič HD 9 / 100-4 Cage Classic z kompaktní třídy UHP. Srdcem stroje je extrémně výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo WOMA s vysokou objemovou účinností. HD 9 / 100-4 je vybaven obtokovou spoušťovou pistolí a má pracovní tlak 1 000 barů a průtok 900 l vody za hodinu, čímž rychle a spolehlivě odstraní i ty nejodolnější nečistoty.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic: Výkonné průmyslové čerpadlo
Výkonné průmyslové čerpadlo
Plunžr z tvrdého kovu pro dlouhou životnost. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis pro snadnou výměnu dílů podléhajících opotřebení jako jsou ventily, těsnění nebo plunžry. Centrální ventil pro vysokou volumetrickou účinnost
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic: Komfortní pistole WOMA
Komfortní pistole WOMA
Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro uživatelsky příjemnou obsluhu. Umožňuje práci bez únavy díky nížší síle
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Nízké náklady na provoz a servis. Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
Vysoká mobilita
  • Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
  • Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Průtok (l/h) 980
Teplota přívodní vody (°C) 45
Palivo Elektrický
Výkon motoru (kW) 35
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 380 - 415
Frekvence (Hz) 50
Typ čerpadla Kliková hřídel
Hmotnost bez příslušenství (kg) 378
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 392
Hmotnost včetně obalu (kg) 395,5
Rozměry (D x Š x V) ( ) 1395 x 789 x 1088

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Spouštěcí pistole UHP (Dump Gun)
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 750 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Classic

Videa

Oblasti použití
  • Stavební průmysl
  • Průmysl
  • Doprava
Příslušenství