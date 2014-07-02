Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejnáročnější podmínky použití, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.

Zametací stroj s pohonem na baterie KM 150/500 R Bp s tříkolovým zadním řízením pracuje tiše a bez emisí. Díky principu zametací lopatky jsou jemné a hrubé nečistoty bezpečně smeteny. Při transportní jízdě se nádrž na zametené nečistoty automaticky uzavře. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného povrchu a je možné ho vyměnit bez použití nářadí. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry zajistí také i ve velmi prašném prostředí čistý vzduch. Očištění filtru probíhá po stisknutí tlačítka pomocí vysoce efektivní duální stěrky. Filtr je dobře přístupný a lze jej vyměnit bez jakéhokoliv nářadí. Základní funkce jsou díky konceptu EASY-Operation obsluhovatelné pomocí jednoho otočného tlačítka.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack: Výkonný filtrační systém
Výkonný filtrační systém
Plochý skládaný filtr s plochou 7 m². Efektivní očištění díky dvojité stěrce
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack: Pohodlné pracovní stanoviště
Pohodlné pracovní stanoviště
Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Všechny kontrolky v zorném poli.
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack: Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis
Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis
Nejjednodušší technika s osvědčenými součástmi: Plně hydraulický pohon, elektrika namísto elektroniky. Snadný přístup do prostoru motoru pro rychlý a jednoduchý servis. Výměna hlavního zametacího válce a plochého skládaného filtru bez použití nářadí.
Volitelně čtyřkolový pojezd
  • Zlepšuje trakci na kluzkém povrchu i na těžce sjízdném terénu.
  • Zvyšuje komfort a bezpečnost jízdy.
  • Chrání citlivé podlahy nízkým plošným tlakem.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/kW) 48 / 10
Max. plošný výkon (m²/h) 12000
Pracovní šířka (mm) 1200
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1500
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1800
Kapacita baterií (Ah) 700
Napětí baterií (V) 48
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Nádoba na odpad (l) 500
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 8
Filtrační plocha (m²) 7
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 2690
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 2690
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Obsah balení

  • Kola, celogumová

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Posilovač řízení
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack

Videa

Oblasti použití
  • Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
Příslušenství