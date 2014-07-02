Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp Pack
Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejnáročnější podmínky použití, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.
Zametací stroj s pohonem na baterie KM 150/500 R Bp s tříkolovým zadním řízením pracuje tiše a bez emisí. Díky principu zametací lopatky jsou jemné a hrubé nečistoty bezpečně smeteny. Při transportní jízdě se nádrž na zametené nečistoty automaticky uzavře. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného povrchu a je možné ho vyměnit bez použití nářadí. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry zajistí také i ve velmi prašném prostředí čistý vzduch. Očištění filtru probíhá po stisknutí tlačítka pomocí vysoce efektivní duální stěrky. Filtr je dobře přístupný a lze jej vyměnit bez jakéhokoliv nářadí. Základní funkce jsou díky konceptu EASY-Operation obsluhovatelné pomocí jednoho otočného tlačítka.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný filtrační systémPlochý skládaný filtr s plochou 7 m². Efektivní očištění díky dvojité stěrce
Pohodlné pracovní stanovištěVeškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Všechny kontrolky v zorném poli.
Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servisNejjednodušší technika s osvědčenými součástmi: Plně hydraulický pohon, elektrika namísto elektroniky. Snadný přístup do prostoru motoru pro rychlý a jednoduchý servis. Výměna hlavního zametacího válce a plochého skládaného filtru bez použití nářadí.
Volitelně čtyřkolový pojezd
- Zlepšuje trakci na kluzkém povrchu i na těžce sjízdném terénu.
- Zvyšuje komfort a bezpečnost jízdy.
- Chrání citlivé podlahy nízkým plošným tlakem.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektrický
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/kW)
|48 / 10
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12000
|Pracovní šířka (mm)
|1200
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1500
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1800
|Kapacita baterií (Ah)
|700
|Napětí baterií (V)
|48
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na odpad (l)
|500
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Filtrační plocha (m²)
|7
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|2690
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|2690
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Obsah balení
- Kola, celogumová
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Posilovač řízení
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
Videa
Oblasti použití
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy