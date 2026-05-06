Zametací stroj KM 70/15 C Classic
Kompaktní ručně vedený zametací stroj KM 70/15 C Classic je vždy připraven k účinnému zametání malých ploch. Lze jej použít ve vnitřních i venkovních prostorách.
S kompaktním ručně vedeným zametacím strojem KM 70/15 C Classic lze snadno a pohodlně uklízet všechny vnitřní i venkovní prostory. Při úklidu ploch o velikosti 100 metrů čtverečních a více je mnohem účinnější než koště. Jeho nízká hmotnost a nízký odpor kol usnadňují manévrování a přepravu. Zametací válec je poháněn levým kolem, což zajišťuje spolehlivý transport odpadu do zametací nádoby. Boční kartáč je určen k zametání hran a rohů. Při čištění otevřených prostor jej lze složit, aby se snížilo nežádoucí vytváření prachu. Boční kartáč lze nastavit, aby se zabránilo opotřebení. Při výměně kartáče nejsou potřeba žádné nástroje. Nádobu na odpad lze během okamžiku vyjmout a vyprázdnit. Přední část nádoby je tvarována tak, že ji lze v případě potřeby postavit ve vzpřímené poloze. Sklopné madlo lze nastavit podle výšky obsluhy a lze jej zcela sklopit pro prostorově úsporné skladování KM 70/15 C Classic.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostDobrá ovladatelnost Snadná přeprava, dokonce i po schodech nahoru nebo dolů.
Velká nádoba na nečistotyErgonomická rukojeť nádoby pro snadné ovládání a vyprazdňování. Nádoba na odpad je samonosná.
Nastavitelný boční kartáčZajišťuje optimální zametání hran a rohů. Přítlak bočního kartáče se přizpůsobí pro efektivní čištění různých povrchů. Pro čištění otevřených prostor lze sklopit, aby se snížilo rozptylování prachu.
Nastavitelné držadlo
- Extrémně ergonomické.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci skládací konstrukci.
Pohon hlavního zametacího válce
- Hlavní zametací válec poháněný transportními koly.
- Jednotný výsledek zametání.
Boční kartáč lze vyměnit bez použití nářadí
- Minimální nároky na údržbu.
- Žádné prostoje stroje kvůli servisním pracím.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2800
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|12,8
|Hmotnost balení (kg)
|16,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Vybavení
- Zametací pohon ruční
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
Videa
Oblasti použití
- Menší parky a parkoviště
- Chodníky
- Hotel
- Výrobní zařízení
- Vhodné také pro zametání v zemědělských podnicích, na farmách a ve stodolách
Příslušenství
Náhradní díly KM 70/15 C Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.