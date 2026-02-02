Zametací stroj KM 70/20 C 2SB
Optimální výsledky úklidu uvnitř i venku: ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C 2SB se 2 bočními kartáči zajišťuje rozsáhlý plošný výkon a prakticky bezprašné zametání.
Ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C 2SB čistí pomocí 2 bočních kartáčů a zametacího válce. V kombinaci s ručním pohonem se úklid vnitřních i venkovních ploch stává jednoduchým a efektivním: plošný výkon KM 70/20 C 2SB je 9krát vyšší než u koštěte. Zametací válec lze nastavit v 6 stupních a v kombinaci s plynule nastavitelnými bočními kartáči dosahuje optimálního výsledku úklidu na různých podlahách. Díky použitému filtru je zametání prakticky bezprašné. Ergonomickou obsluhu zajišťuje výškově nastavitelná rukojeť a systém Home Base pro přenášení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Díky tomu lze odpad společně s prachem a nečistotami zlikvidovat v jediném kroku. Po skončení práce lze KM 70/20 C 2SB prostorově úsporně uložit do parkovací polohy.
Charakteristické znaky a výhody
Válec a boční kartáče plynule nastavitelnéNastavitelný přítlak pro optimální výsledky zametání. Nastavení přítlaku snižuje opotřebení zametacího válce. Pro ochranu štětin lze zametací válec a boční kartáč zcela odlehčit.
Prachový filtrPrachový filtr účinně čistí odsávaný vzduch a zabraňuje vylétávání prachu při zametání. Filtrační systém je snadno přístupný, filtr se tak může rychle vyměnit.
Home-Base-SystemPohodlné uložení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Příslušenství můžete mít po ruce v kapse na rukojeti.
Velká nádoba na nečistoty
- Ergonomická rukojeť nádoby pro snadné ovládání a vyprazdňování.
Nastavitelné držadlo
- Tři možnosti nastavení pro maximální ergonomii.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci skládací konstrukci.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|22
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|22
|Hmotnost balení (kg)
|27,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|989 / 800 / 416
Obsah balení
- Filtr na jemný prach
Vybavení
- Zametací pohon ruční
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
Náhradní díly KM 70/20 C 2SB
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.