Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp Pack

Ručně vedený zametací stroj s odsáváním jako bateriová verze včetně baterie a elektronicky řízené nabíječky.

Vnitřní plochy větší než 600 metrů čtverečních, například ve výrobních budovách nebo ve skladech, jsou perfektní aplikací pro náš kompaktní a velmi obratný zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack se standardně dodávanými bateriemi a elektronicky řízenou vestavěnou nabíječkou. Systém zametání nad hlavou s připojitelným bočním kartáčem, seřízením zametacího povrchu a hlavním zametacím válcem, který lze vyměnit bez nutnosti použití nástrojů, zaručuje důkladné a rychlé výsledky čištění na všech typech tvrdé podlahy - a s volitelnou sadou pro zametání koberců dokonce i na textilních podlahách. Díky efektivní interakci výkonného odsávání prachu a mechanického čištění filtru pracuje zametač prakticky bez prachu a je velmi tichý. Koncept ovládání EASY Operation, pohyblivá 40litrová nádoba na odpad s pojezdovým systémem, integrovaný trakční pohon s plynule nastavitelnou rychlostí zametání a mnoho dalších sofistikovaných detailů zajišťují maximální pohodlí uživatele při práci, a proto umožňují dlouhé aplikace bez únavy.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp Pack: Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
Pohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohloubeným úchytům. Krátká doba odstranění nečistot.
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp Pack: Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru
Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru
1,8 m² filtrační plochy pro dlouhé pracovní intervaly. Dlouhá životnost díky omyvatelnému polyesterovému materiálu. Mechanické čištění filtru s ergonomickou rukojetí.
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp Pack: Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Jednoduché a pohodlné ovládání díky logickému uspořádání všech ovládacích prvků. Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Velmi snadný servis
  • K výměně filtru a kartáčového válce nejsou potřeba žádné nástroje, což umožňuje údržbu bez ohledu na místo.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/W) 24 / 400
Max. plošný výkon (m²/h) 3375
Pracovní šířka (mm) 550
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 750
Nádoba na odpad (l) 40
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 4,5
Filtrační plocha (m²) 1,8
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 125
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 125
Hmotnost včetně obalu (kg) 134,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1430 x 750 x 1190

Obsah balení

  • Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru
  • vč. baterie a zabudované nabíječky

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Madlo, sklopné
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Regulace sacího objemu
  • Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství