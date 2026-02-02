Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp Pack
Ručně vedený zametací stroj s odsáváním jako bateriová verze včetně baterie a elektronicky řízené nabíječky.
Vnitřní plochy větší než 600 metrů čtverečních, například ve výrobních budovách nebo ve skladech, jsou perfektní aplikací pro náš kompaktní a velmi obratný zametací stroj KM 75/40 W Bp Pack se standardně dodávanými bateriemi a elektronicky řízenou vestavěnou nabíječkou. Systém zametání nad hlavou s připojitelným bočním kartáčem, seřízením zametacího povrchu a hlavním zametacím válcem, který lze vyměnit bez nutnosti použití nástrojů, zaručuje důkladné a rychlé výsledky čištění na všech typech tvrdé podlahy - a s volitelnou sadou pro zametání koberců dokonce i na textilních podlahách. Díky efektivní interakci výkonného odsávání prachu a mechanického čištění filtru pracuje zametač prakticky bez prachu a je velmi tichý. Koncept ovládání EASY Operation, pohyblivá 40litrová nádoba na odpad s pojezdovým systémem, integrovaný trakční pohon s plynule nastavitelnou rychlostí zametání a mnoho dalších sofistikovaných detailů zajišťují maximální pohodlí uživatele při práci, a proto umožňují dlouhé aplikace bez únavy.
Charakteristické znaky a výhody
Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetíPohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohloubeným úchytům. Krátká doba odstranění nečistot.
Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru1,8 m² filtrační plochy pro dlouhé pracovní intervaly. Dlouhá životnost díky omyvatelnému polyesterovému materiálu. Mechanické čištění filtru s ergonomickou rukojetí.
Koncepce ovládání: systém Easy-OperationJednoduché a pohodlné ovládání díky logickému uspořádání všech ovládacích prvků. Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Velmi snadný servis
- K výměně filtru a kartáčového válce nejsou potřeba žádné nástroje, což umožňuje údržbu bez ohledu na místo.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektrický
|Pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 400
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3375
|Pracovní šířka (mm)
|550
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|750
|Nádoba na odpad (l)
|40
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|4,5
|Filtrační plocha (m²)
|1,8
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|125
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|125
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|134,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Obsah balení
- Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru
- vč. baterie a zabudované nabíječky
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Klapka na hrubé nečistoty
- Madlo, sklopné
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Regulace sacího objemu
- Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství