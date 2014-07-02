Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R G

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000 – 10.400 m²/h.

TECHNICKÝ POPIS : Pohon: - Motor Honda 6,7 kW - 1 pedál pro jízdu dopředu a dozadu - Malý poloměr otáčení (3350 mm) - Automatická parkovací brzda s technologií podtlaku - Automatické vypínání motoru při opuštění sedadla Systém zametání/sání: Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, tzn. zametené nečistoty jsou dopravovány zametacím válcem dozadu do zásobníku na zametené nečistoty. Zametací válec je výkyvně zavěšen a automaticky se přizpůsobí nerovnostem podlahy. Jak filtr tak i hlavní zametací válec lze vyměnit bez použití nářadí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrk nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč. Zásobník na zametené nečistoty: Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné. Obsluha: Postranní kartáč a hlavní zametací válec lze spustit pomocí přepínače. Jízdu dopředu a dozadu upravuje jediný jízdní pedál.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R G: Ochrana proti nárazu
Ochrana proti nárazu
K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R G: Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly. Očištění filtru lze aktivovat i manuálně. Výměna filtru bez použití nářadí.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R G: Pohodlná údržba
Pohodlná údržba
Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
  • Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
  • Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon Čtyřtaktní motor
Pohon - výkon (kW) 6,7
Druh pohonu Benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 8000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 10400
Pracovní šířka (mm) 700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1300
Nádoba na odpad (l) 100
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 8
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 340
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 300
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Ideální pro dodavatele stavebních služeb, v maloobchodě nebo veřejných budovách.
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
