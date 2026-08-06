Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Určeno pro prašné interiéry: zametací stroj s nulovými emisemi KM 100/120 R Bp Pack s výkonnou 180Ah Li-Ion baterií, rychlonabíječkou a hydraulickým vyprazdňováním nádoby.
KM 100/120 R Li-Ion je extrémně robustní zametací stroj střední velikosti s pojezdem. Díky bateriovému pohonu je vhodný zejména pro použití v interiéru. Lithium-iontová baterie s kapacitou 180 Ah poskytuje dostatek energie pro 4 hodiny různorodého úklidu. Stroj dosahuje vynikajících výsledků zametání díky plovoucímu válcovému kartáči, a to i při nejvyšší pracovní rychlosti 6 km/h. Boční kartáče lze sklopit, aby chránily nábytek i samotný stroj. Velkou nádobu na nečistoty lze hydraulicky zvednout až do výšky 1,52 metru a vyhodit tak zametené nečistoty do různých typů kontejnerů. Osvědčený kruhový filtrační systém zahrnující velkou filtrační plochu a automatické čištění filtru zabraňuje víření prachu během zametání. Sedadlo řidiče lze nastavit tak, aby vyhovovalo obsluze a ta měla vždy dobrý výhled na boční kartáč a pracovní prostor. Všechny ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Součásti důležité pro údržbu jsou rovněž snadno přístupné, k demontáži filtru nebo zametacího válce není třeba žádné nářadí. Součástí dodávky je lithium-iontová baterie a nabíječka.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivitaVynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluhaVysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.Rychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody. Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
- Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí.
- Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek.
- Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
- Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|7620
|Pracovní šířka (mm)
|730
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1270
|Kapacita baterií (Ah)
|180
|Napětí baterií (V)
|25,6
|Výdrž baterie (h)
|max. 3
|Nádoba na odpad (l)
|120
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|548
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|550,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
Videa
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Ideální také pro logistické operace, například pro čištění skladů.