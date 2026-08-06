Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC

Určeno pro prašné interiéry: zametací stroj s nulovými emisemi KM 100/120 R Bp Pack s výkonnou 180Ah Li-Ion baterií, rychlonabíječkou a hydraulickým vyprazdňováním nádoby.

KM 100/120 R Li-Ion je extrémně robustní zametací stroj střední velikosti s pojezdem. Díky bateriovému pohonu je vhodný zejména pro použití v interiéru. Lithium-iontová baterie s kapacitou 180 Ah poskytuje dostatek energie pro 4 hodiny různorodého úklidu. Stroj dosahuje vynikajících výsledků zametání díky plovoucímu válcovému kartáči, a to i při nejvyšší pracovní rychlosti 6 km/h. Boční kartáče lze sklopit, aby chránily nábytek i samotný stroj. Velkou nádobu na nečistoty lze hydraulicky zvednout až do výšky 1,52 metru a vyhodit tak zametené nečistoty do různých typů kontejnerů. Osvědčený kruhový filtrační systém zahrnující velkou filtrační plochu a automatické čištění filtru zabraňuje víření prachu během zametání. Sedadlo řidiče lze nastavit tak, aby vyhovovalo obsluze a ta měla vždy dobrý výhled na boční kartáč a pracovní prostor. Všechny ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Součásti důležité pro údržbu jsou rovněž snadno přístupné, k demontáži filtru nebo zametacího válce není třeba žádné nářadí. Součástí dodávky je lithium-iontová baterie a nabíječka.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Vysoká produktivita
Vysoká produktivita
Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Pohodlná a bezpečná obsluha
Pohodlná a bezpečná obsluha
Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC: Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
Lithium-iontové baterie s dlouhou životností.
Rychlonabíječka pro plné nabití baterie za pouhé 2 hodiny. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody. Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
  • Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí.
  • Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek.
  • Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
  • Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V) 24
Druh pohonu Elektrický
Max. plošný výkon (m²/h) 6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 7620
Pracovní šířka (mm) 730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1270
Kapacita baterií (Ah) 180
Napětí baterií (V) 25,6
Výdrž baterie (h) max. 3
Nádoba na odpad (l) 120
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 548
Hmotnost včetně obalu (kg) 550,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC

Videa

Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Ideální také pro logistické operace, například pro čištění skladů.
Příslušenství