Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Nulové emise, ideální do interiérů: zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack s 240Ah baterií, vestavěnou nabíječkou, hydraulickým vyprazdňováním a dvěma bočními kartáči ve standardní výbavě.
Mimořádně robustní a pohodlný zametací stroj KM 100/120 R Bp s nulovými emisemi. Výkonné 240Ah baterie a odpovídající vestavěná nabíječka umožňují nepřetržitý provoz až po dobu čtyř hodin - zejména ve zvláště prašných vnitřních prostorách. Stroj je standardně vybaven dvěma bočními kartáči, což zvyšuje plošný výkon. Bezpečnost při práci zvyšuje také blikající maják. Aby nedošlo k poškození nábytku nebo samotného stroje, je zametací stroj vybaven otočným bočním kartáčem, jehož rychlost lze kdykoli nastavit podle množství zametaného prachu. Plovoucí válečkový kartáč zajišťuje vynikající výsledky úklidu, osvědčený kruhový filtrační systém s filtrační plochou 6 m 2 a automatickým čištěním umožňuje zametání bez prachu za všech okolností, velká odpadní nádoba umožňuje dlouhé úklidy a hydraulické vyprazdňování nádoby je ideální pro pohodlnou likvidaci. K uživatelsky přívětivým prvkům patří nastavitelné sedadlo řidiče, vynikající viditelnost a snadno dosažitelné ovládací prvky. Model KM 100/120 R Bp Pack, který se snadno udržuje, lze také dodatečně vybavit volitelnou ochrannou střechou nebo držákem vysavače.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivita
- Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce
- Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluha
- Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm.
- Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy.
- Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
- Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí.
- Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek.
- Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
- Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|7620
|Pracovní šířka (mm)
|730
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1270
|Kapacita baterií (Ah)
|240
|Napětí baterií (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|3,5
|Nádoba na odpad (l)
|120
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|6
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|748
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|750,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Ideální také pro logistické operace, například pro čištění skladů.