Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB
Všestranný zametací stroj KM 100/120 R G 2SB s pohodlným hydraulickým vyprazdňováním nádoby a účinným systémem kruhového filtru s automatickým čištěním pro téměř bezprašné zametání.
Ať už pracujete ve velmi prašných venkovních prostorách nebo v dobře větraných vnitřních prostorách: robustní zametací stroj KM 100/120 R G 2SB přesvědčí svou velkou všestranností, vynikajícími výsledky zametání a mnoha možnostmi přizpůsobení. Díky plovoucímu válcovému kartáči si bez námahy poradí s nejrůznějšími strukturami podlah, zatímco velký objem nádoby na odpad 120 litrů, otočný boční kartáč a pracovní rychlost 7 km/h zajišťují komplexní a rychlé zametání, které nepoškodí nábytek ani stroj. Standardně dodávaný blikající maják zvyšuje bezpečnost práce. Výhodou pro uživatele je jednoduché a ergonomické ovládání, pohodlné a automatické vyprazdňování vysoké nádoby (až 152 cm) a vynikající přehled o uklízených plochách. Osvědčený systém kruhového filtru s filtrační plochou 6 m 2 usnadňuje nepřetržité zametání prakticky bez prachu - automatické čištění filtru zdvojnásobuje jeho životnost a chrání zdraví uživatele bez ohledu na množství nečistot. Volitelné sady nástavců navíc umožňují přizpůsobit zařízení prakticky všem požadavkům zákazníků.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivitaVynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluhaVysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtruAutomatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
- Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|hydraulický
|Pohon - výkon (kW)
|6,3
|Druh pohonu
|Benzín
|Max. plošný výkon (m²/h)
|7000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|8890
|Pracovní šířka (mm)
|730
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1270
|Nádoba na odpad (l)
|120
|Stoupavost (%)
|18
|Pracovní rychlost (km/h)
|7
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|585,4
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|570
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|587,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1290 x 1500
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Katalyzátor
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Boční kartáč, pneumaticky řízený
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Vhodný pro použití ve venkovních skladech, na nakládacích plochách a na stavbách