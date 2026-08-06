Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB

Všestranný zametací stroj KM 100/120 R G 2SB s pohodlným hydraulickým vyprazdňováním nádoby a účinným systémem kruhového filtru s automatickým čištěním pro téměř bezprašné zametání.

Ať už pracujete ve velmi prašných venkovních prostorách nebo v dobře větraných vnitřních prostorách: robustní zametací stroj KM 100/120 R G 2SB přesvědčí svou velkou všestranností, vynikajícími výsledky zametání a mnoha možnostmi přizpůsobení. Díky plovoucímu válcovému kartáči si bez námahy poradí s nejrůznějšími strukturami podlah, zatímco velký objem nádoby na odpad 120 litrů, otočný boční kartáč a pracovní rychlost 7 km/h zajišťují komplexní a rychlé zametání, které nepoškodí nábytek ani stroj. Standardně dodávaný blikající maják zvyšuje bezpečnost práce. Výhodou pro uživatele je jednoduché a ergonomické ovládání, pohodlné a automatické vyprazdňování vysoké nádoby (až 152 cm) a vynikající přehled o uklízených plochách. Osvědčený systém kruhového filtru s filtrační plochou 6 m 2 usnadňuje nepřetržité zametání prakticky bez prachu - automatické čištění filtru zdvojnásobuje jeho životnost a chrání zdraví uživatele bez ohledu na množství nečistot. Volitelné sady nástavců navíc umožňují přizpůsobit zařízení prakticky všem požadavkům zákazníků.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB: Vysoká produktivita
Vysoká produktivita
Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB: Pohodlná a bezpečná obsluha
Pohodlná a bezpečná obsluha
Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB: Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtru
Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtru
Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
  • Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon hydraulický
Pohon - výkon (kW) 6,3
Druh pohonu Benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 7000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 8890
Pracovní šířka (mm) 730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1270
Nádoba na odpad (l) 120
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 7
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 585,4
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 570
Hmotnost včetně obalu (kg) 587,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 1290 x 1500

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Katalyzátor
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
  • Boční kartáč, pneumaticky řízený
  • Varianta upevnění Home Base
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB
Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G 2SB
Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Vhodný pro použití ve venkovních skladech, na nakládacích plochách a na stavbách
Příslušenství