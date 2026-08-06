Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack

Obratný zametací stroj s odsáváním s posedem KM 85/50 R Bp Pack s vysokým plošným výkonem je sériově vybavený baterií a nabíječkou. Kompaktní základní model s jednoduchou obsluhou.

Náš základní model KM 85/50 R Bp Pack přesvědčí vynikajícím vybavením u zametacího stroje s odsáváním s posedem této cenové třídy. Součástí sériového vybavení jsou baterie a nabíječka i postranní kartáč s regulací počtu otáček, velký prachový filtr pro bezprašnou práci nebo zvnějšku viditelná kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce. Velmi kompaktní konstrukce stroje se stará o vysokou obratnost, což umožňuje jeho nasazení především i na úzkých a zastavěných plochách. Kromě toho přesvědčí vysokým plošným výkonem ve vnitřních a venkovních prostorech a extrémně jednoduchou obsluhou. K běžné údržbě, jako například výměně hlavního zametacího válce, není zapotřebí nářadí. Výkyvně uložený válec není nutné seřizovat a přesto odstraní nečistoty i z nerovného podkladu. I přístup do vnitřku stroje zvládne obsluha bez problémů a bez použití nářadí, zatímco filtr komfortně očistí ze svého sedadla. Pohodlné je i umístnění doplňkových čisticích potřeb díky našemu integrovanému systému Home-Base.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack: Chytrý koncept zásobníků
Chytrý koncept zásobníků
2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zametených nečistot Zásobníky na zametené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku. Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack: Výkonný filtrační systém
Výkonný filtrační systém
Plochý skládaný filtr z polyesteru. Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy. Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 R Bp Pack: Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti
Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti
Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků. Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí. Výškově nastavitelný volant.
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
  • Různorodé praktické umístění pro nekomplikované používání dalších čisticích prostředků.
  • Pro snadné umístění například kleští na hrubé nečistoty, koštěte, utěrky nebo doplňkové nádoby.
  • Velká odkládací plocha na zádi stroje.
Kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce
  • Dobře viditelná zvnějšku.
  • Přesné stanovení okamžiku výměny.
Zatahovací boční kartáč
  • Chrání postranní kartáč před poškozením.
  • Spolehlivé a robustní provedení.
  • Snižuje náklady na údržbu a servis.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
  • Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
  • Zvlášť vhodný i pro zastavěné a úzké prostory.
  • Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Regulace otáček postranního kartáče
  • Pro uzpůsobení počtu otáček postranního kartáče příslušnému druhu a množství nečistot.
  • Snižuje případné zvíření prachu.
Výkyvně uložený hlavní zametací válec
  • Není nutné seřizování z důvodu opotřebení.
  • Vynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu.
Jednoduchý koncept obsluhy
  • Zametací válec a postranní kartáče lze pohodlně zapnout a vypnout jedním nožním pedálem.
  • Komfortní nastavení jízdy dopředu a dozadu přepínačem.
  • Regulace proudu sání k zametání mokrých povrchů
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/W) 24 / 1000
Druh pohonu Elektrický
Max. plošný výkon (m²/h) 5100
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 6510
Pracovní šířka (mm) 615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1085
Kapacita baterií (Ah) 115
Napětí baterií (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Nádoba na odpad (l) 50
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 6
Filtrační plocha (m²) 2,3
Zatížení (kg) max. 90
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 218
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 230
Hmotnost včetně obalu (kg) 220
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1350 x 940 x 1170

Obsah balení

  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Mechanické čištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
  • Multifunkční displej
  • Varianta upevnění Home Base

Videa

Oblasti použití
  • Zvlášť vhodný k čištění výrobních, skladových a menších logistických hal
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • I pro menší objekty jako (malé) rodinné podniky, školní dvory, čerpací stanice nebo prodejce vozů
Příslušenství